La tripulación del NS18 | Fuente: Blue Origin

Un cohete de Blue Origin volará este miércoles por unos minutos en el espacio, con un emblemático pasajero de la conquista espacial a bordo: William Shatner, quien interpretó al legendario Capitán Kirk de la serie Star Trek. A los 90 años, se convertirá en la persona de mayor edad en llegar al espacio. Este es el segundo vuelo con pasajeros a bordo que hará la compañía del multimillonario Jeff Bezos, quien hizo el primer viaje el pasado mes de julio. "Me sorprenderá ver el espacio. Quiero mirar el globo y apreciar su belleza y dureza", anticipó William Shatner el martes en un video publicado por Blue Origin.

El despegue está programado para las 09H00 hora local (14H00 GMT) desde el oeste de Texas. El cohete New Shepard, totalmente automatizado y reutilizable, despega verticalmente y está compuesto por un lanzador y una cápsula con diseño ultramoderno que se desprende en vuelo. Propulsado de esa manera, va más allá de la llamada Línea Karman, a una altitud de 100 km, que maraca el límite del espacio según la convención internacional.

Los pasajeros pueden separarse de sus asientos y flotar durante unos momentos en gravedad cero. La cápsula luego vuelve a caer a la Tierra, frenada por tres paracaídas y un propulsor trasero. El lanzador regresa aparte para aterrizar automáticamente no lejos de su punto de despegue. En total, la experiencia dura solo once minutos.

Además del actor canadiense, otros tres pasajeros estarán a bordo el miércoles. Chris Boshuizen es un exingeniero de la NASA y cofundador de Planet Labs, una empresa estadounidense que fotografía la Tierra en alta resolución todos los días utilizando satélites. Glen de Vries es cofundador de Medidata Solutions, una empresa especializada en software de monitorización de ensayos clínicos para la industria farmacéutica. Y finalmente, Audrey Powers, gerente de Blue Origin, particularmente a cargo de las operaciones de vuelo y el mantenimiento del cohete.

Serie de culto

Menos de tres meses después del vuelo de Jeff Bezos al espacio, este nuevo despegue muestra claramente la determinación de su empresa por establecerse en el codiciado sector del turismo espacial. La compañía de Bezos mantiene una competencia furiosa con Virgin Galactic, que ofrece una experiencia similar de unos minutos. En julio, el multimillonario británico Richard Branson también voló al espacio a bordo de una nave de la empresa que fundó.

Y por su parte, en septiembre, SpaceX mantuvo a cuatro turistas espaciales durante tres días en órbita alrededor de la Tierra, una misión mucho más ambiciosa (y cara). "Estamos sólo en el principio, pero qué comienzo milagroso y qué asombroso es ser parte de él", reconoció William Shatner en el video de Blue Origin. Star Trek, transmitida desde 1966 durante solo tres temporadas, relató las aventuras del USS Enterprise, lanzado en una misión de exploración interestelar.

Los entusiastas de la ciencia ficción, entre ellos Bezos, la han convertido en una serie de culto. El fundador de Amazon incluso apareció en una de las muchas películas derivadas de la serie, irreconocible bajo un maquillaje alienígena. "El capitán Kirk, interpretado por Shatner, es quizás más que nadie 'la última frontera' para un par de generaciones en Estados Unidos y el mundo", dijo a la AFP el guionista estadounidense Marc Cushman. El actor y su personaje de ficción "eran símbolos del creciente interés de la nación -y del mundo- en la exploración espacial", continuó.

Liderada durante mucho tiempo por agencias gubernamentales, esta conquista del espacio ahora cuenta con el apoyo creciente de empresas privadas. Y William Shatner forma parte de esa promoción.

Turismo espacial ¿Caántos vuelos vamos?

La tripulación del NS-18. En la foto de izquierda a derecha: Dr. Chris Boshuizen, William Shatner, Audrey Powers y Glen de Vries. | Fuente: Blue Origin

Un cohete Blue Origin, de Jeff Bezos, convertirá al canadiense Shatner en la persona de más edad en volar al espacio, superando a la mujer piloto, Wally Funk, de 82 años, que ya lo hizo en julio también a bordo de un cohete del fundador de Amazon. Shatner experimentara la ausencia de gravedad, durante algunos minutos, a una altura de 100 kms de la Tierra, antes de retornar a ésta en el cohete reutilizable. Bezos y su hermano Mark habían viajado también en la misión de julio del Blue Origin.

La semana pasada la actriz Yulia Peresild despegó hacia la Estación espacial internacional con un director de cine para tratar de ganar por poco a Estados Unidos en la realización de la primera película filmada en órbita. Quieren superar a la estrella de "Misión Imposible", Tom Cruise, que anunció el año pasado su propio proyecto de película con la NASA y con el grupo SpaceX de Elon Musk. SpaceX puso en órbita el mes pasado al multimillonario estadounidense Jared Isaacman y a tres de sus invitados, durante tres días. Era la primera vez que la empresa de Musk enviaba al espacio a no profesionales.

Axiom Space enviará a tres empresarios durante diez días a la Estación espacial internacional, en enero. Será el primero de los tres viajes a bordo de este tipo previstos en los cohetes de SpaceX. Musk también prepara el año próximo un viaje orbital, organizado por Space Adventures, para cuatro clientes que pagarán la travesía.

El millonario japonés Yusaku Maezawa prevé hacer un viaje en torno a la luna, posiblemente en 2023, a bordo de otro cohete SpaceX, en una misión denominada dearMoon. Espera llevar consigo a ocho personas, en esta primera misión lunar civil, y ya ha invitado al director de "La La Land" y "First Man", Damien Chazelle. Chazelle ha dicho que antes debe preguntarle a su mujer.

Richard Branson, de Virgin Galactic, participó en julio en un vuelo de prueba hacia el límite del espacio, a bordo de un cohete de la compañía que fundó. Pero la nave ha quedado en tierra desde entonces debido a un "percance", aunque espera retomar sus vuelos desde el año próximo.

Blue Origin: cómo ver el lanzamiento en vivo

Después de un retraso de 24 horas debido a los fuertes vientos en el sitio de lanzamiento de Blue Origin cerca de Van Horn, Texas, el cohete New Shepard ahora está programado para despegar a las 10 am EDT (9 am hora Perú; 1400 GMT), anunció Blue Origin el martes.

Este nuevo tiempo de lanzamiento objetivo es 30 minutos más tarde de lo que Blue Origin había planeado originalmente lanzar. "El cambio en el objetivo de lanzamiento se debe a los vientos pronosticados en el lanzamiento del vehículo", dijeron funcionarios de Blue Origin en un comunicado el martes. "Actualmente, el tiempo parece bueno para el lanzamiento"

Con informacion de AFP