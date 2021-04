Michio Kaku también es divulgador científico. | Fuente: AFP

El renombrado físico Michio Kaku ha brindado una nueva entrevista en la que asegura que “pronto” encontraremos vida extraterrestre, pero que no deberíamos contactarlos bajo ninguna idea.

Michio Kaku es profesor de física teórica en el City College de Nueva York, un defensor de la teoría de cuerdas, pero también un conocido divulgador de la ciencia, con múltiples apariciones en televisión y varios libros superventas a sus espaldas.

Su último libro, The God Equation, es un examen claro y accesible de la búsqueda para combinar la relatividad general de Einstein con la teoría cuántica para crear una “teoría de todo” que lo abarque todo sobre la naturaleza del universo.

El físico, defensor de la teoría de las cuerdas, aseguró a The Guardian que es una “idea terrible” hacer contacto con los aliens.

“No podemos apostar a que serán amigables”

"Pronto tendremos el telescopio Webb en órbita y tendremos miles de planetas para mirar, y es por eso que creo que las posibilidades de que podamos hacer contacto con una civilización alienígena son bastante altas", mencionó.

“Algunos colegas míos creen que deberíamos acercarnos a ellos. Creo que es una idea terrible. Todos sabemos lo que le sucedió a Moctezuma cuando conoció a Cortés en México hace tantos cientos de años. Ahora, personalmente, creo que los extraterrestres serían amigables, pero no podemos apostar por eso. Así que creo que nos pondremos en contacto, pero debemos hacerlo con mucho cuidado”, afirmó Michio Kaku.

Kaku ha ampliado la idea en el pasado, explicando que, aunque cree que la vida extraterrestre será en su mayoría pacífica, dado que las firmas que es probable que encontremos serán de civilizaciones miles o quizás millones de años antes que nosotros, eso no significa que debemos arriesgarnos a anunciarnos al universo.

"No podemos correr el riesgo", dijo en 2018. "No deberíamos intentar anunciar nuestra existencia a la vida extraterrestre en el espacio exterior por el hecho de que no conocemos sus intenciones".

Comparó nuestra posición en el universo con la de un ciervo en el bosque. Si bien los cazadores en el bosque representan una amenaza para los ciervos, el peligro real proviene de los desarrolladores que podrían pavimentar el bosque y destruir su entorno.

