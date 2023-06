Funcionario de inteligencia asegura que el gobierno de EE. UU. ha recuperado naves de origen 'no humano'

Gran revuelo han causado las declaraciones de un ex funcionario de inteligencia de Estados Unidos tras señalar que el gobierno posee información clasificada sobre ovnis, incluso almacenando naves recuperadas parcial o completamente intactas.

Según The Debrief, David Charles Grusch, ex oficial de combate condecorado en Afganistán y veterano de la Agencia Nacional de Inteligencia Geoespacial (NGA) y la Oficina Nacional de Reconocimiento (NRO), ha presentado una denuncia alegando que ha sufrido represalias ilegales por sus revelaciones.

¿Qué afirma el funcionario?

Charles Grusch trabajó de finales de 2021 a julio de 2022 como director de la NGA para el análisis de fenómenos aéreos no identificados (UAP), nombre con el que se conoce a los casos de avistamientos de ovnis.

Como parte de este grupo de trabajo, afirma que el gobierno, sus aliados y contratistas de defensa, han recuperado partes, fragmentos y hasta naves completas cuya procedencia “no es humana”.

Según el análisis, son “de origen exótico”, cuya definición se estable como inteligencia no humana, ya sea extraterrestre o de origen desconocido.

Toda esta información fue proporcionada por Grusch, según los protocolos, a la Oficina de Prepublicación y Revisión de Seguridad del Departamento de Defensa del país. Las declaraciones fueron registradas como “autorizadas para publicación abierta”.

El medio informó que el conocimiento de Grusch sobre vehículos y materiales no humanos se basaba en "extensas entrevistas con funcionarios de inteligencia de alto nivel". Dijo que había informado al Congreso sobre la existencia de un “programa de recuperación” de material ovni.

Más funcionarios se unen

Pese a que, en décadas pasadas, el gobierno trataba de ocultar y desprestigiar a todos los militares que señalaban este tipo de avistamientos, actualmente celebra audiencias públicas y busca que las autoridades responsables encuentren respuestas respecto a estas afirmaciones.

No obstante, la información sobre las naves señaladas por Grusch “está siendo retenida ilegalmente del Congreso”, refiere. Asimismo, señala que sufrió amenazas por partes de las autoridades al entregar los reportes clasificados.

Jonathan Grey, un actual funcionario de inteligencia de EE. UU. en el Centro Nacional de Inteligencia Aérea y Espacial (Nasic), confirmó la existencia de "materiales exóticos" y agregó: "No estamos solos".

The Debrief menciona que Grusch no ha visto personalmente naves no humanas, ni señala dónde pueden estar almacenadas. Por el momento, el caso está en medio de una investigación.

En un comunicado, un portavoz de la NASA dijo: “Una de las prioridades clave de la agencia es la búsqueda de vida en otras partes del universo, pero hasta ahora, la NASA no ha encontrado ninguna evidencia creíble de vida extraterrestre y no hay evidencia de que los UAP sean extraterrestres. Sin embargo, la NASA está explorando el sistema solar y más allá para ayudarnos a responder preguntas fundamentales, incluso si estamos solos en el universo”.