Privateer comenzará a operar en 2022, con dos satélites enviados a órbita. | Fuente: Unsplash

Privateer, la compañía que está desarrollando Steve Wozniak y Alex Fielding, busca convertirse en “el Google Maps del espacio”, con su proyecto, buscando diferenciarse del resto de iniciativas espaciales privadas.

Tras el anuncio en septiembre, ahora Fielding ha dado más detalles de cómo funcionará la empresa, la cual busca localizar la basura espacial que está en órbita.

“Las compañías de limpieza de órbita no tienen una buena resolución o no se ponen de acuerdo sobre exactamente dónde están los objetos en órbita baja. A veces tienen una gran precisión, pero a veces se encuentran hasta 400 kilómetros más lejos”, señala a TechCrunch. “Privateer ha nacido no con la meta de limpiar el espacio en un día, sino de crear una especie de Google Maps del espacio”, confirma.

Esta no es la primera colaboración de Fielding y el cofundador de Apple. Los dos crearon Wheels of Zeus a principios de la década de 2000, una empresa de hardware que desarrolló tecnología para rastrear la ubicación de objetos físicos.

Primeras misiones

“Cuando empezamos con eso, la mitad de las cosas en el espacio hace 20 años eran basura”, dijo Fielding. La situación se ha vuelto más terrible desde entonces. “Estás en un mundo con muchas, muchas, muchas más cosas [en órbita], de las cuales esas muchas más cosas son mucho más peligrosas, están casi todas en órbitas bajas, se mueven muy, muy rápido y en su mayor parte, no están bien rastreados o comprendidos".

Privateer está iniciando sus operaciones. La compañía enviará su primer satélite, denominado "Pono 1", el 11 de febrero de 2022. La nave espacial estará equipada con 42 sensores, 30 de las cuales son no ópticas y 12 de las cuales son cámaras ópticas. Los sensores no ópticos tendrán una precisión de hasta 4 micrones. El cuerpo real del satélite estará hecho de fibra de carbono e impreso en 3D, utilizando un enfoque que significa que es una sola pieza sólida con la misma rigidez del titanio, dijo Fielding. En lugar de propulsor, se orientará direccionalmente mediante torsión magnética, un pequeño dispositivo que genera corriente eléctrica para el control de actitud.

Pono 1 solo permanecerá activo durante cuatro meses, cuando será desorbitado y vaporizado nuevamente en la atmósfera de la Tierra. El segundo satélite, Pono 2, se pondrá en marcha a finales de abril. Privateer ya eligió un proveedor de lanzamiento y recibió las aprobaciones necesarias para ambos lanzamientos.

Además de los lanzamientos, Fielding dijo que Privateer ya está trabajando con Astroscale, una empresa emergente de servicios y logística orbital que actualmente está demostrando un satélite de eliminación de basura espacial. Privateer también firmó una asociación con la Fuerza Espacial.

“Soy optimista y todavía tengo mucho, mucho, mucho miedo de que lleguemos demasiado tarde, de que probablemente estemos dentro de los 24 meses de la primera víctima espacial humana en órbita. Y la razón de eso es solo la proliferación en la órbita terrestre baja”, finalizó.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico. Para escucharlo mejor, #QuedateEnCasa.