Descubierto en 2017, TRAPPIST-1 está formado por siete planetas rocosos que giran alrededor de una estrella ubicada a solo 40 años luz de distancia. | Fuente: nasA

Con los datos del telescopio James Webb, un aficionado en Reddit ha logrado construir la primera imagen del sistema TRAPPIST-1, el candidato más importante para alberga vida en el espacio.

Usando los datos públicos, Arizonaskies2022 construyó la primera imagen de la estrella, posiblemente mientras uno de sus planetas la transitaba.

ATENÇÃO: Essas são as primeiras imagens observadas pelo telescópio James Webb do Sistema TRAPPIST-1 📷 NASA pic.twitter.com/0yTGd7OABN — Astronomiaum 🌎🚀 (@Astronomiaum) July 23, 2022

La importancia de TRAPPIST-1

TRAPPIST-1 es similar al sistema solar, con siete planetas del tamaño de la Tierra orbitando su estrella y con tres de ellas en la llamada “zona habitable”.

Dicha estrella es una enana roja a solo 40 años luz de nosotros, por lo que está siendo estudiada por sus grandes posibilidades de mantener agua.

"Nuestro objetivo", dijo Olivia Lim, investigadora principal de un programa JWST que investiga cuatro de los siete planetas TRAPPIST-1 a The Planetary Society, "es determinar si los planetas TRAPPIST-1b, c, g y h tienen atmósfera o no, y para hacerlo, intentaremos detectar características de moléculas como el dióxido de carbono, el agua y el ozono en los espectros de tránsito de esos planetas”.

Los resultados de estudios como estos no solo nos informarán sobre TRAPPIST-1 y sus planetas, sino que podrían ayudarnos a hacer conjeturas informadas sobre otros sistemas solares y dónde es mejor buscar vida. Por ejemplo, si descubrimos que los planetas rocosos más cercanos a la estrella carecen de atmósfera, potencialmente eliminados por las erupciones solares de sus estrellas anfitrionas, podría ayudarnos a reducir qué posición en los sistemas solares es más probable que albergue vida.

“Este sistema brinda la oportunidad de probar el concepto de la zona habitable fuera del Sistema Solar”, agregó.

James Webb sigue en su misión

James Webb es el principal observatorio de ciencia espacial del mundo para ayudar a resolver misterios de nuestro sistema solar, mirará más allá hacia los mundos distantes alrededor de otras estrellas y explorará las misteriosas estructuras y orígenes de nuestro universo y nuestro lugar en él.

El estudio de nuevas estrellas y planetas en búsqueda de la respuesta a la pregunta más importante de la humanidad: ¿estamos solos en el universo?

