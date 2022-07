La cápsula Orion orbitará la Luna en esta misión. | Fuente: NASA

La NASA ha vuelto a poner una ventana de lanzamiento para el despegue de Artemisa 1, el primer paso para el regreso de los humanos a la Luna.

La agencia espacial está proponiendo del 23 de agosto al 6 de septiembre para el lanzamiento del sistema compuesto por el cohete SLS y la cápsula Orion.

Camino a la Luna

La fecha fue brindada por Jim Free, administrador asociado del programa de Desarrollo de Sistemas de Exploración de la NASA, en una entrevista a Ars Technica.

"Ese es el objetivo al que apuntamos", dijo Free al medio. "Sería una tontería no enfocarnos en eso ahora. Hicimos un progreso increíble la semana pasada".

La NASA asegura que el cuarto ensayo general húmedo del cohete SLS fue exitoso pese a no terminar el conteo previo hasta el instante exacto cuando debería ser lanzado.

Pese a no ser perfecto, la agencia considera respetable el tiempo para subsanar los problemas acontecidos durante la prueba, como reemplazar el sello que provocó una fuga de hidrógeno.

¿Cómo será Artemisa 1?

Artemisa 1 consistirá en enviar al cohete SLS con la cápsula Orion a la órbita de la Luna.

El SLS, el más poderoso para la agencia hasta la fecha, impulsará a la nave hacia el satélite, pero no llevará a ningún humano. Todos los datos que resulten de la misión, no obstante, servirán para que Artemisa 2, planeada para 2023 (aunque, con los retrasos, es posible que no suceda hasta 2024), lleve astronautas a la misma órbita lunar.

Ambas misiones serán claves para Artemisa 3, la cual culminará con el alunizaje humano en más de cinco décadas.

