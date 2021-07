Ilustración de la sonda Lucy de la NASA. | Fuente: NASA

Algunas naves espaciales cuentan con mensajes en su interior para que, de ser posible, una civilización extraterrestre sepa de nuestra existencia ahora o en un futuro. Sin embargo, ahora también habrá un mensaje para nuestra propia civilización, pero del mañana.

La nave Lucy de la NASA orbitará el Sistema Solar desde el 16 de octubre de este año, con la misión científica de encontrar asteroides troyanos, rocas espaciales que orbitan alrededor del Sol más allá del anillo del cinturón de asteroides, girando hacia Júpiter o persiguiendo al gigante gaseoso en su propia órbita solar.

Después de que Lucy termine de visitar un número récord de asteroides para una sola misión en 2033 (8 asteroides en 6 órbitas independientes alrededor del Sol), la nave espacial Lucy continuará viajando entre los asteroides troyanos y la órbita de la Tierra durante al menos cientos de miles de millones de años. Y en ese tiempo, tendrá algo para los humanos del mañana.

Una placa para civilizaciones futuras

El equipo de Lucy eligió poner una cápsula del tiempo a bordo de la nave espacial en forma de placa, mensajes esta vez no para extraterrestres desconocidos, sino para aquellos que vendrán después de nosotros.

Esta cápsula del tiempo contiene mensajes de miembros prominentes de nuestra sociedad; individuos que nos han pedido que contemplemos el estado de la condición humana así como nuestro lugar en el universo. A estos líderes reflexivos se les pidió que brindaran consejos, palabras de sabiduría, palabras de alegría y palabras de inspiración a quienes pudieran leer esta placa en un futuro lejano.

Estos mensajes fueron solicitados a los premios Nobel de Literatura, los poetas laureados de los Estados Unidos y otras figuras inspiradoras, incluidos los miembros de la banda que indirectamente inspiraron el nombre de la misión Lucy, The Beatles, con la canción "Lucy in the Sky with Diamonds":

¿Quién quiere vivir para siempre, si el amor debe morir?

La placa dentro de Lucy. | Fuente: NASA

Hasta la fecha de esta cápsula del tiempo, la placa también incluye una representación del Sistema Solar el día del lanzamiento de Lucy, el 16 de octubre de 2021. Se muestra la trayectoria original de la nave espacial Lucy, viajando entre los enjambres de troyanos y la órbita de la Tierra.

La NASA coloca esta placa con la esperanza de que la exploración espacial continúe y algún día los astro-arqueólogos puedan viajar entre los planetas y recuperar esta nave espacial como un artefacto de los primeros días cuando la humanidad dio sus primeros pasos para explorar nuestro Sistema Solar.

