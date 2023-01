Poster de The Challenge. La película será estrenada este mismo año en Rusia. | Fuente: Roscosmos

Central Partnership y la agencia espacial Roscosmos han presentado el primer tráiler de “The Challenge”, la primera película rodada en el espacio.

La obra, dirigida por el cineasta Klim Shipenko, fue grabada realmente en la Estación Espacial Internacional en una carrera en la que participan actores de la talla de Tom Cruise.

"The Challenge" y la profesión de cosmonauta

El equipo de filmación, compuesto por su director y la actriz Yulia Peresild, viajaron a órbita en octubre de 2021 para rodar las imágenes por algunas semanas.

El 30 % del metraje obtenido en el espacio fue grabado en el módulo Nauka; el otro tercio, en el módulo Zvezda y el porcentaje restante en los módulos estadounidenses en órbita.

La historia sigue a una cirujana que debe operar a un cosmonauta que está enfermo de gravedad en la nave.

Mira aquí su primer tráiler.

Dificultades en órbita

Hablando sobre los desafíos que enfrentó mientras filmaba la película, Yulia Peresild señaló que: "Fue difícil psicológica, física y emocionalmente... pero creo que cuando alcancemos nuestra meta, todos los desafíos no parecerán tan malos". Ella fue seleccionada entre 3000 postulantes para el puesto.

"No solo tenemos que hacer una película, tenemos que volver vivos a la Tierra", había dicho Klim Shipenko antes de su viaje a la ISS. "No hay nadie de quien obtener consejos. No hay un solo camarógrafo que pueda responder cómo trabajar con la luz de un ojo de buey", dijo en una conferencia de prensa en línea. Además de dirigir, también se encargó de las cámaras, la iluminación, el sonido y el maquillaje.

“The Challenge” quiere superar a la producción de una película protagonizada por Tom Cruise, quien espera ir al espacio en una nave de SpaceX y realizar una caminata espacial fuera la Estación Espacial Internacional. Esta película aún no tiene fecha de rodaje.

Te recomendamos METADATA, el podcast de tecnología de RPP. Noticias, análisis, reseñas, recomendaciones y todo lo que debes saber sobre el mundo tecnológico.