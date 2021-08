Jeff Bezos sigue su batalla legal. | Fuente: Blue Origin

No es un secreto de que a Jeff Bezos no le gustó que su empresa Blue Origin no participará del ansiado regreso de astronautas de la NASA a la Luna.

El disgusto del hombre con más dinero en el mundo se ha hecho sentir con una demanda, que podría retrasar los planes de la NASA.

Blue Origin denunció al gobierno estadounidense luego de que este optó por la propuesta de SpaceX, de Elon Musk, por US$ 2,900 millones.

Unos PDFs atrasan el regreso a la Luna

En medio de la demanda, el uso de archivos en formato PDF retrasa una conclusión que permita a la NASA trabajar con tranquilidad junto a SpaceX.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos indica que hay más de 7GB de datos relacionados al caso, pero el sistema en línea del gobierno solo permite subir archivos de hasta 50MB a la vez.

Las autoridades intentan convertir documentos separados en retazos en PDF que no tengan problemas de esta limitación, aunque esto también presenta problemas.

“Hemos probado diferentes formas de crear archivos de 50 MB para un llenado más eficiente, todos sin éxito hasta el momento”, aseguró el Departamento de Justicia.

Por eso, se optará por obviar el sistema en línea y pasar los archivos en DVDs.

¿Cuándo volverán a trabajar SpaceX y la NASA?

La demanda ha hecho que la NASA y SpaceX suspendan sus comunicaciones hasta el 1 de noviembre y este retraso posiblemente correrá aún más la fecha.