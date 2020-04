El asteroide es uno de los más grandes en la lista de los que se acercan durante este 2020. | Fuente: Pixabay

El asteroide potencialmente peligroso 52768 (1998 OR2) de 2,5 kilómetros, que se aproxima a la Tierra, no presenta posibilidad alguna de colisión con nuestro planeta en este sobrevuelo.

Desde su descubrimiento en 1998, las agencias espaciales de todo el mundo lo han seguido de cerca y han adquirido con precisión sus datos orbitales, según Zhao Haibin, astrónomo del Observatorio de la Montaña Púrpura de la Academia de Ciencias de China.

El asteroide volará por la Tierra el 29 de abril, a una velocidad de 8,69 km por segundo. Se espera que se acerque a la Tierra a 6,28 millones de kilómetros sobre la superficie, o aproximadamente 16,4 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. "El asteroide, por lo tanto, tiene cero posibilidades de golpear la Tierra cuando haga el sobrevuelo esta vez", dijo Zhao, citado por Xinhua. Fue declarado "objeto potencialmente peligroso" dado su paso periódico cerca de la órbita de la Tierra.

Los científicos del observatorio de Zhao, con sede en la provincia de Jiangsu, este de China, están prestando atención al asteroide. Desde el 4 de abril, cuando se movió cerca de la Tierra, lo rastrearon utilizando el telescopio de objetos cercanos a la Tierra e informaron con sus datos de observación al Minor Planet Center, afiliado a la Unión Astronómica Internacional.

Pese a su gran tamaño, el CNEOS (Center for Near Earth Object Studies) de la NASA también ha asegurado que no hay riesgo de impacto. De hecho, en los próximos siglos, se ha incluido en la lista a 23 objetos, y solo uno ('2018 VP1') podría impactar este 2020 contra la Tierra, aunque las probabilidades son muy bajas y su tamaño es mucho menor, de unos 2 metros. En cualquier caso, son numerosos los meteoritos que pasan cerca de la órbita terrestre. De hecho, según la NASA, más de 70 objetos se aproximarán al planeta en lo que queda de año, pero ninguno, salvo '52768 (1998 OR2)', llegan al kilómetro de diámetro.

Europa Press