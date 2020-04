Recreación del sistema planetario en Próxima Centauri. | Fuente: Europa Press 2020 | Fotógrafo:

El segundo planeta recientemente detectado en torno a la estrella vecina al Sol parece estar rodeado a su vez de un sistema de anillos, al igual que Saturno.

En enero, la revista Science Advances publicó en portada la detección de Próxima c, un segundo planeta en Próxima Centauri, el sistema solar más cercano a la Tierra, a cuatro años luz, que se suma a Próxima b, un mundo templado del tamaño de la Tierra descubierto en 2016.

Basado en la separación entre los dos planetas, un equipo liderado por INAF (Instituto Nazionale di Astrofisica) de Italia intentó observar este nuevo planeta usando el Método de Imagen Directa. Si bien no resultó del todo exitoso, sus observaciones plantean la posibilidad de que este planeta tenga un sistema de anillos a su alrededor.

En aras de su estudio, que apareció recientemente en la revista Astronomy & Astrophysics, el equipo se basó en los datos obtenidos por el instrumento Spectro-Polarimetric High-contrast Exoplanet REsearch (SPHERE) en el Very Large Telescope (VLT) del ESO (European Southern Observatory). Este sistema de óptica adaptativa extrema e instalación coronagráfica está dedicado a la caracterización de sistemas de exoplanetas en longitudes de onda ópticas y de infrarrojo cercano.

Durante años, SPHERE ha estado revelando la existencia de discos protoplanetarios alrededor de estrellas distantes, algo que es extremadamente difícil de hacer con la óptica convencional. Sin embargo, este conjunto particular de datos se recopiló durante la encuesta SpHere INfrared de cuatro años para la encuesta Exoplanetas (SHINE), donde SPHERE se utilizó para obtener imágenes de 600 estrellas cercanas en el espectro infrarrojo cercano.

Confiando en el alto contraste y la alta resolución angular de SPHERE, el propósito de esta encuesta fue caracterizar nuevos sistemas planetarios y explorar cómo se formaron. Uno de esos sistemas fue Proxima Centauri, una estrella de tipo M (enana roja) de baja masa ubicada a solo 4,25 años luz de nuestro Sistema Solar. En el momento de la encuesta, que se extendió de a, la existencia de Proxima c aún no se conocía.

Al igual que Proxima b, Proxima c se descubrió usando el método de Velocidad Radial (también conocido como Espectroscopía Doppler). Esto consiste en medir el movimiento de una estrella de un lado a otro (o "bamboleo") para determinar si la influencia gravitacional de un sistema de planetas actúa sobre él. Sin embargo,

Desafortunadamente, los datos de SPHERE no revelaron ninguna detección clara de Proxima c. Lo que encontraron fue una señal candidata que tenía una fuerte relación señal / ruido y que la orientación de su plano orbital se ajustaba bien a una imagen anterior tomada con el Atacama Large Millimeter / submillimeter Array's (ALMA).



Sin embargo, también notaron que su posición y movimiento orbital no eran consistentes con lo observado por la misión Gaia de la ESA. Por último, descubrieron que el candidato tenía un brillo aparente inesperadamente alto de un planeta que orbita una estrella enana roja. Debido a esto, el equipo no pudo decir con confianza si lo que observaron fue realmente Proxima c.

Sin embargo, este último elemento planteó otra posibilidad que el equipo tuvo que considerar, que el brillo inusual puede ser el resultado de un material circumplanetario. En otras palabras, teorizan que el brillo podría ser causado por un sistema de anillo alrededor de Próxima c, que estaría irradiando luz adicional en el espectro infrarrojo y contribuyendo al brillo total.

"En este caso, imaginamos un sistema de anillo conspicuo o la producción de polvo por colisiones dentro de un enjambre de satélites, o la evaporación del polvo que aumenta la luminosidad del planeta. Esto sería inusual para los planetas extrasolares, con Fomalhaut b, para el cual no existe una determinación dinámica de masa, como el único otro ejemplo posible", explica el primer autor del estudio, Raffael Gratton, del Observatorio Astronómico de Padua, citado por Universe Today.

Esto convierte a Próxima c en un objetivo principal para estudios de seguimiento que utilizan mediciones de velocidad radial, imágenes de infrarrojo cercano y otros métodos. Además, los telescopios de próxima generación, como el Telescopio de treinta metros (TMT), el Telescopio gigante de Magallanes (GMT) y el Telescopio extremadamente grande (ELT) de ESO, serán adecuados para realizar estudios de imágenes directas de este sistema para detectar Proxima C.

(Con información de Europa Press)