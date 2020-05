Los videos datan del 2004 y 2015 y han sido aceptados formalmente por el Departamento de Defensa de EE. UU. | Fuente: CNN

El medio CNN ha tenido acceso, por la ley de “libertad de la información”, a documentos oficiales de la Marina que describen las reuniones en las que se deciden liberar al público los tres videos desclasificados de objetos voladores no identificados (ovnis).

Los informes se publicaron inicialmente a un sitio web de asuntos militares y fueron recogidos por el medio estadounidense para su difusión mundial.

De acuerdo con los documentos, los pilotos han descrito a estos ovnis como drones, mas no como naves extraterrestres. Los informes publicados recientemente parecen compartir esta evaluación, describiendo muchos de los aviones no identificados como "sistemas aéreos no tripulados (UAS)", el nombre oficial del Pentágono para drones.

Según otro informe sobre el accidente de noviembre de 2013, un piloto de la Marina F / A-18 "pudo localizar visualmente un avión pequeño. El avión tenía aproximadamente 5 pies de envergadura y era de color blanco sin otras características separadas". Debido a su pequeño tamaño, "el avión fue clasificado como un ovni", dice el informe.

Pero también los informes indican que, incluso cuando los objetos voladores no identificados se califican como drones, el ejército no ha podido identificar quién estaba usando el dron, lo que plantea un gran desafío para la seguridad de los aviones de la Armada que entrenan en el área, que son áreas limitadas del espacio aéreo de entrenamiento militar. frente a la costa este de Virginia.

Luis Elizondo, ex jefe del programa clasificado del Pentágono de videos de encuentros aéreos con objetos desconocidos, le dijo a CNN en 2017 que él personalmente cree "que hay evidencia muy convincente de que no podemos estar solos".

"Estos aviones, los llamaremos aviones, tienen características que actualmente no figuran en el inventario de los Estados Unidos ni en ningún inventario extranjero del que tengamos conocimiento", dijo Elizondo sobre los objetos que estaban buscando. Él dice que renunció al Ministerio de Defensa en 2017 para protestar por el secreto que rodea el programa y la oposición interna a la financiación.

Los documentos sirven como pautas para cuando los pilotos tengan este tipo de avistamientos con objetos voladores no identificados.

