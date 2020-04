Los videos fueron filtrados con anterioridad y la Marina salió a aceptar su autenticidad. | Fuente: Navy

Luego de que la CIA publicara decenas de archivos sobre extraterrestres durante semanas pasadas, ahora es el Pentágono el que publicó formalmente tres videos tomados por pilotos de la armada estadounidense mostrando “fenómenos aéreos no identificados”.

De acuerdo con un portavoz del Departamento de Defensa, estos videos datan del 2004 y 2015. Se hicieron públicos hace un par de años por filtraciones, llegando a ser aceptados por la Marina ante la prensa como verdaderos. A diferencia de dicho caso, en donde cazadores de ovnis consiguieron y publicaron las imágenes, es ahora la propia institución gubernamental las que cuelga los videos en su web oficial.

Los videos

El primero es el del 2004, el cual ocurrió a 100 millas en el Pacífico, de acuerdo con The New York Times. Dos pilotos de combate se encontraban en una misión de entrenamiento de combate, donde investigaban aviones no identificados (posiblemente de otras naciones) que un crucero de la Armada había rastreado.

Todo su procedimiento era de rutina, hasta que encontraron un objeto con forma de hongo de aproximadamente 40 pies de largo que se encontraba a unos 50 pies sobre el agua. Este cuerpo comenzó un rápido ascenso cuando los pilotos se acercaron antes de volar rápidamente. "Se aceleró como nunca lo había visto", dijo uno de los pilotos al Times.

Video 1 | Fuente: Navy

Los otros dos videos son objetos no identificados que se mueven rápidamente por el aire. Uno de ellos empieza a girar en el aire y causa el asombro de los pilotos: "Todos van contra el viento. El viento está fuerte hacia el oeste. ¡Mira esa cosa, amigo!" La primera persona dice: "¡Está girando!"

Video 2. | Fuente: Navy

Las otras imágenes del 2015 muestran un objeto desde arriba acelerando sobre el océano, lo que provocó que el piloto comentara con entusiasmo: "¿Qué demonios es eso?"

Video 3 | Fuente: Navy

El Pentágono informa que las imágenes fueron lanzadas oficialmente para responder preguntas sobre su veracidad. "Los fenómenos aéreos observados en los videos permanecen caracterizados como 'no identificados'", finalizó el portavoz.

