Nelson asumió el mandato de la NASA este mismo año. | Fuente: AFP

El administrador y jefe de la NASA, Bill Nelson, ha hablado recientemente sobre los avistamientos de objetos voladores no identificados (ovnis) reportados por la Marina de EE. UU. Y ha revelado que espera que “no sea un de adversario aquí en la Tierra”.

Nelson estuvo en una conferencia en la Universidad de Virginia, casa de estudios donde obtuvo su título de abogado, y habló de cómo la NASA se encuentra en la búsqueda de vida extraterrestre.

En su historia, contó que conversó con los cientos de pilotos de la Marina que han reportado avistamientos de ovnis, o fenómenos aéreos no identificados (UAP), como se suele referir el gobierno.

"Hablé con esos pilotos y saben que vieron algo, y sus radares lo detectaron", dijo Nelson a la multitud en la universidad. “Y no saben qué es. Y no sabemos qué es. Esperamos que no sea un adversario aquí en la Tierra que tenga ese tipo de tecnología”, señaló.

"Pero es algo", agregó Nelson durante el evento de gran alcance. “Y esta es una misión que estamos constantemente buscando, ¿Quién está ahí afuera? ¿Quiénes somos? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos a ser como somos? ¿Cómo nos desarrollamos? ¿Cómo nos civilizamos? ¿Y existen esas mismas condiciones en un universo que tiene miles de millones de otros soles y miles de millones de otras galaxias? Es tan grande que no puedo concebirlo".

“Ahora incluso hay teorías de que podría haber otros universos”, agregó Nelson. "Y si ese es el caso, ¿quién soy yo para decir que el planeta Tierra es la única ubicación de una forma de vida civilizada y organizada como la nuestra?"

Ovnis en el gobierno

Los avistamientos de ovnis han recibido un sentido renovado de legitimidad en los últimos años gracias a una serie de avistamientos de alto perfil que recibieron la atención de los principales medios de comunicación y luego fueron confirmados por el Pentágono.

Este año incluso la Oficina del director de Inteligencia Nacional de EE. UU. publicó un informe muy publicitado sobre avistamientos de ovnis. El informe no encontró mucho, concluyendo que no había evidencia para confirmar o negar que alguno de los avistamientos fuera vida extraterrestre.

