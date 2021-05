Perú es uno de los países a los que Starlink tiene planeado llegar. | Fuente: Starlink

Starlink, el servicio de Internet por satélite de SpaceX, tiene una política estricta para los usuarios que descargan contenido pirata con su conexión que puede dar lugar a la suspensión o terminación del servicio.

Un usuario del programa Starlink ha compartido su experiencia al descargar contenido pirata sin recurrir a una red privada virtual (VPN).

Primero una advertencia, luego sanciones

Su intención, según explica en Reddit, lo hizo para comprobar lo que podía ocurrir y la respuesta no se ha hecho esperar: un aviso sobre violación de contenidos protegidos por derechos de autor.

El mensaje enviado por Starlink al usuario indica que saben que ha utilizado el servicio de Internet por satélite para descargar contenido protegido por derechos de autor "sin el derecho a hacerlo". Y advierten de que "descargar contenido protegido sin la licencia u otro derecho a hacerlo es una violación de la política de uso de Starlink".

Usuario de Starlink mostró advertencia. | Fuente: Reddit /substrate-97

La compañía acaba indicando que el uso esta conexión para descargar contenidos ilegales puede conllevar la suspensión o la terminación del servicio, así como exponer al usuario a una posible demanda del propietario de los derechos del material descargado.

Con el programa 'Better than Nothing Beta' (mejor que nada), Starlink ofrece acceso anticipado a su servicio de Internet, basado en una red de satélites interconectados, que actualmente ha logrado poner más de 1,300 en órbita.

Europa Press

