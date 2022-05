Fotografía de la cirugía realizada en Estados Unidos. | Fuente: Universidad de Maryland

El hombre que recibió exitosamente el corazón de cerdo pudo haber fallecido debido a contraer un virus porcino.

David Bennett recibió el órgano de cerdo genéticamente modificado debido a que mantenía a una enfermedad cardíaca grave, en una de las hazañas más grandes de la ciencia de los últimos años. Sin embargo, falleció dos meses después, en marzo, por causas desconocidas.

Sin embargo, el MIT Technology Review ahora ha señalado qué ocurrió en dicha ocasión que llevó a la muerte al sujeto.

Un virus porcino

El cirujano del transplante de Bennett dijo en un seminario web que el corazón estaba infectado con citomegalovirus porcino, un virus que no infecta las células humanas, pero puede dañar el órgano.

Bennett recibió un corazón de la empresa de biotecnología Revivicor, que produce cerdos modificados genéticamente. Se supone que están libres de virus, pero este virus en particular puede ser difícil de detectar, dijo Joachim Denner, virólogo de la Universidad Libre de Berlín.

Todavía no está claro qué papel jugó el virus en la muerte de Bennett. Pero si murió a causa del virus, y no porque su cuerpo rechazó el órgano, es probable que los grupos que trabajan en xenotrasplantes no tengan que repensar su estrategia general.

“Si esto fue una infección, probablemente podamos prevenirla en el futuro”, dijo Bartley Griffith, el cirujano de trasplantes, durante su presentación.

En octubre de 2021 Bennett ingresó al hospital de la Universidad de Maryland. Estaba postrado en la cama y conectado a una máquina de soporte vital de emergencia. Se consideró que no era elegible para un trasplante humano, lo que ocurre cuando el receptor tiene una mala salud subyacente.

Tras la cirugía, el corazón trasplantado funcionó muy bien durante varias semanas sin signos de rechazo.

Bennett pasó tiempo con su familia, participó en sesiones de fisioterapia, vio el Super Bowl del football americano y habló a menudo sobre su deseo de ir a casa para ver a su perro Lucky.

