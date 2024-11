Investigadores captaron por primera vez cómo se fusionan átomos de hidrógeno y oxígeno para crear agua

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Un equipo de investigadores de la Northwestern University ha logrado un hito histórico en la ciencia: observar por primera vez, a escala molecular y en tiempo real, cómo se forman burbujas de agua a partir de la fusión de átomos de hidrógeno y oxígeno.

El descubrimiento, publicado en octubre de 2024 en Proceedings of the National Academy of Sciences, podría revolucionar la forma en que generamos agua en ambientes extremos, incluyendo otros planetas.

El proceso, liderado por el profesor Vinayak Dravid, utiliza paladio como catalizador para facilitar la reacción entre hidrógeno y oxígeno, creando agua sin necesidad de condiciones extremas. "Es análogo a lo que vimos en la película 'The Martian', pero sin necesidad de fuego u otras condiciones extremas. Simplemente mezclamos paladio y gases", explica Dravid.

Los investigadores no solo observaron la formación de las burbujas más pequeñas de agua jamás registradas, sino que también optimizaron el proceso. Descubrieron que añadir primero hidrógeno y luego oxígeno produce la reacción más rápida.

Potencial de este hallazgo

El hallazgo tiene implicaciones significativas para la exploración espacial y regiones áridas. El sistema es sostenible ya que el paladio es reutilizable y el hidrógeno, el gas más abundante del universo, es el único elemento que se consume en el proceso.

Yukun Liu, primer autor del estudio, destaca que este avance fue posible gracias a una nueva tecnología desarrollada por el equipo: una membrana ultrafina que permite analizar moléculas de gas en tiempo real dentro de nanoreactores.

La investigación abre nuevas posibilidades para la generación de agua en condiciones extremas, desde misiones espaciales hasta regiones con escasez de agua en la Tierra.