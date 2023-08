Las temperaturas podrían descender considerablemente en el sur del país este fin de semana

Se pronostica un considerable descenso de la temperatura en la parte sur del Perú para este fin de semana, según lo señala Patricio Valderrama, experto en fenómenos naturales para ‘El Observatorio del Clima’.

De acuerdo con los registros, se mantiene un aviso de caída de temperaturas en la Sierra sur con mínimas cercanas a los 0° C o incluso debajo de esta marca.

Las regiones más afectadas serán las que se encuentren por encima de los 3.500 metros sobre el nivel del mar.

Para tomar en cuenta, se espera que las temperaturas desciendan en Cusco a 3° C; Puno, Juliaca, Pisac y Calca, 2°C; Quiquijana, -2° C; Chivay, -3° C; y Sibayo, -5° C.

Estas bajas mediciones se esperan principalmente entre la madrugada del viernes para el sábado.

El descenso de temperaturas se notará con mayor fuerza en la noche del viernes a sábado. | Fuente: RPP Noticias

Aviso de nieve

En consecuencia a estas temperaturas, el pronóstico arroja una posibilidad de que vuelva a caer nieve en las mismas zonas, pero por encima de los 3.600 msnm.

Se espera que esta sea menor, menos de 1 cm de nieve. Por ejemplo, se espera que los alrededores de la ciudad de Cusco amanezcan con nieve este sábado, un evento que ya ocurrió en mayo de este año.

“Los modelos arrojan que, entre Cusco y Sicuini, volvamos a tener una caída de nieve para este fin de semana. No muy importante ni tan grande como el de mayo, pero sí debemos tomar las previsiones. Siempre es al amanecer, entre 4 y 6 de la mañana”, asegura Valderrama.

Llovizna

Este mismo jueves, Lima inició el día con una llovizna persistente que se acentuó en los distritos de San Isidro, Miraflores y San Borja.

Pese a ello, el experto señala que “en la Costa central y Costa norte aún no son necesarias las casacas o abrigos”. “Estamos amaneciendo con temperaturas de 16° y 17° que normalmente esas eran nuestras máximas hace dos años. Ahora tenemos máximas de 23° y 24° en La Molina, por ejemplo”, añade.

“Desde 1997, no teníamos un agosto que tenga 10 días consecutivos de días soleados”, refiere.