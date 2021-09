Los patos australianos (Biziura lobata) tienen el telencéfalo, parte importante en la reproducción de sonidos, más grande que otras aves. | Fuente: Flickr (birdsaspoetry)

Los loros y algunas especies de aves saben imitar fielmente lo que escuchan de las personas, pero es la primera vez una investigación concluye que los patos australianos también pueden imitar el habla de los humanos.

Esta es la conclusión a la que ha llegado un estudio publicado en la revista Philosophical Transactions of the Royal Society of London B, donde se señala que los patos almizcleros australianos (Biziura lobata) también pueden imitar los sonidos de otras aves, humanos y hasta de objetos de la naturaleza.

Sé amigable con los patos

La investigación se centró en un pato nacido en los años 80: Ripper.

Este individuo vivía en la Reserva Natural de Tibdinbilla, al suroeste de Australia, y, de acuerdo a las grabaciones, sabía imitar notablemente el sonido de portazos, así como gritar “You bloody fool” (malditos tontos).

Las grabaciones datan de los días 19 y 26 de julio de 1987, cuando el animal tenía 4 años de edad. Los científicos creen que estos sonidos los aprendió de su cuidador.

Sin embargo, no fue el único y su comportamiento fue imitado por otro individuo.

Este “pato 2” estaba relacionado Ripper en la misma reserva natural, por lo que también aprendió a emular los sonidos de portazos realizados por él. Lastimosamente, sus registros fueron víctimas de incendios en el país.

Los autores señalan que se trata de la primera prueba de aprendizaje vocal en un miembro de la familia Anserinae (patos, gansos y cisnes).

"El pato almizclero australiano demuestra una inesperada e impresionante capacidad de aprendizaje vocal", escriben en su artículo.

Los investigadores creen que estos patos logran esta imitación de sonidos gracias a su telencéfalo, el cual también interviene en el aprendizaje vocal de pájaros cantores y los loros. El estudio señala que esta parte del cerebro de los patos almizclero es más grande al de otros grupos de aves acuáticas.

Sin embargo, también especulan que pudo haber un ancestro en común entre los pájaros cantores y los patos con el aprendizaje vocal y que pudo haber desaparecido en la evolución de estos últimos.

