El científico W. Walker Smith logró sonorizar la tabla periódica de los elementos de una forma más completa.

Los elementos de la tabla periódica como oro, plata, fósforo y muchos otros más han sido convertidos en sonidos o, para ser más precisos, la radiación única que emiten estos compuestos cuando son calentados o electrificados. Cuando los elementos pasan por estos procesos, las personas son capaces de escuchar un acorde distintivo de cada uno de ellos y, si bien la idea se intentó anteriormente, los avances tecnológicos han logrado que se produzca una sonorización más completa y sutil.

En la Conferencia de Primavera de la Sociedad Americana de Química, celebrada el pasado fin de semana, el científico W. Walker Smith de la Universidad de Indiana demostró el resultado de convertir en sonido el espectro electromagnético de cada elemento. Según lo que señala, Smith utiliza su trabajo para enseñar a los estudiantes los espectros de emisión y lo está convirtiendo en una exposición en el Museo WonderLab de Bloomington en Indiana.

"Quiero crear una tabla periódica musical, interactiva y en tiempo real, que permita tanto a niños como a adultos seleccionar un elemento y ver una visualización de su espectro de luz visible y escucharlo al mismo tiempo", explica el científico en un comunicado.

Una tabla periódica netamente musical

Cuando los elementos se energizan, los electrones pueden saltar a niveles de energía superiores. Luego de que esto ocurre, regresan a su estado básico liberando un fotón en el proceso. La longitud de onda del fotón producido depende de la diferencia de energía entre el estado de excitación y el de reposo. Es decir que a mayor energía, mayor frecuencia y menor longitud de onda.

El descubrimiento de este hecho a cargo de Smith ha resultado crucial para la comprensión que tiene el ser humano del universo. Gracias a él, los científicos y astrónomos pueden identificar los elementos de una estrella situada a miles de millones de años luz por las distintas longitudes de onda que emite, las cuales son conocidas como espectros de emisión.

Para tener en cuenta las grandes diferencias entre las frecuencias que vemos y las que oímos, Smith multiplicó las frecuencias de la luz visible por 10-12, convirtiendo el arco iris en una octava en la parte más sensible del rango auditivo humano. Como fue mencionado, Smith no es el primero al que se le ocurre la idea, pero sus predecesores solían intentar reproducir los espectros de los elementos en el piano, que no tiene notas suficientes para captar las sutiles diferencias entre longitudes de onda cercanas.

Un descubrimiento que beneficiará a la comunidad científica

El estudio señala que algunas transiciones son mucho más comunes que otras, lo que provoca que las líneas de emisión sean más brillantes. Lo que hizo Smith es aumentar el volumen, sin dejar de incluir los saltos más raros. Cada elemento puede tener todas sus líneas tocadas juntas para crear un acorde, pero Smith también interpreta melodías tocando un elemento en secuencia.

Algunos elementos producen miles de frecuencias, lo que crea un riesgo de sobrecarga sensorial. No obstante, Smith consiguió crear un paisaje sonoro mucho más rico que los esfuerzos anteriores, según indicaron el profesor David Clemmer y el profesor Chi Wang, de los departamentos de química y música de la Universidad de Indiana respectivamente.

"Algunas de las notas suenan desafinadas, pero Smith se mantuvo fiel a ello en esta traducción de los elementos en música", afirma Clemmer. "Las decisiones sobre lo que es vital preservar al hacer sonificación de datos son a la vez un reto y una recompensa. Y Smith hizo un gran trabajo tomando esas decisiones desde el punto de vista musical", dijo Wang.

Además de los beneficios didácticos y para el entretenimiento, Smith espera poder utilizar el trabajo para que las personas con deficiencias visuales se familiaricen con los espectros de los elementos. Incluso podría resultar más fácil distinguir entre metales de transición, cuyos espectros pueden ser confusamente similares.

