La tensión mundial entre Rusia y el resto del mundo por la invasión a Ucrania está afectando todos los ámbitos, incluida la ciencia.

El Ministerio de Ciencia y Educación Superior de la Federación Rusa ha anunciado que ningún científico ruso participará en conferencias internacionales este 2022.

Prohibiciones para la ciencia

Los científicos no tienen prohibido publicar investigaciones en revistas internacionales indexadas en las dos bases de datos, Web of Science y Scopus, pero no se apoyarán en ellas como indicadores de la calidad del trabajo. Las dos bases de datos son fuentes importantes de información científica y tienen métricas que se utilizan ampliamente para evaluar la importancia relativa de la investigación científica.

El ministro Valery Falkov señaló que las escuelas científicas ya no deberían enfatizar cuando las publicaciones se indexan a través de las dos principales bases de datos científicas internacionales, según un resumen enviado a través del canal de Telegram del Ministerio.

Hace dos semanas, el gobierno ruso decidió dejar de calificar mejor la investigación científica si se publicaba en revistas indexadas en Web of Science y Scopus. El gobierno también dijo que ya no requeriría que las investigaciones realizadas con subvenciones de programas de investigación gubernamentales se publiquen en revistas indexadas.

Clarivate, que administra Web of Science, ya había cerrado su oficina rusa y dijo que no evaluaría nuevas revistas de Rusia y Bielorrusia (que apoya a Rusia en su invasión de Ucrania).

Otras organizaciones de investigación también han cortado lazos con organizaciones de investigación rusas.

