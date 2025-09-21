Cartelera Cine en Lima y Perú hoy domingo 21 de septiembre

Sinopsis

La voz de Andrea Bocelli, uno de los mejores cantantes del mundo, trasciende géneros y generaciones. En este retrato íntimo del aclamado tenor italiano, Bocelli cuenta su historia por primera vez con sus propias palabras. La documentalista Cosima Spender, con una libertad sin precedentes para seguir a Bocelli más allá sus actuaciones, nos revela a un artista inquebrantable y a un hombre de familia con una intrépida pasión por la vida. A pesar de perder la vista cuando tenía 12 años, Bocelli decidió dedicar su vida a la música y, tras varios años actuando en piano-bares, llamó la atención del legendario Luciano Pavarotti, que oyó su voz en un maqueta. La vida de Bocelli cambió para siempre gracias al superéxito internacional “Time to Say Goodbye,” un asombroso dueto con Sarah Brightman que lo catapultó al estrellato. Aunando una técnica vocal perfeccionada a base de duro esfuerzo y una pasión por la ópera —“el paraíso musical”— cultivada a lo largo de décadas, Bocelli ha actuado en los escenarios más prestigiosos del mundo, que en ocasiones ha compartido con cantantes tales como Céline Dion, Jennifer Lopez y Dua Lipa. A través de entrevistas, imágenes de archivo de actuaciones y momentos informales en compañía de familia y amigos, “Andrea Bocelli: Because I Believe” rinde homenaje a la voz —y al hombre— que siguen conmoviendo a millones de personas en todo el mundo.