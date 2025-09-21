Cartelera Cine en Lima y Perú hoy domingo 21 de septiembre

La voz de Andrea Bocelli, uno de los mejores cantantes del mundo, trasciende géneros y generaciones. En este retrato íntimo del aclamado tenor italiano, Bocelli cuenta su historia por primera vez con sus propias palabras. La documentalista Cosima Spender, con una libertad sin precedentes para seguir a Bocelli más allá sus actuaciones, nos revela a un artista inquebrantable y a un hombre de familia con una intrépida pasión por la vida. A pesar de perder la vista cuando tenía 12 años, Bocelli decidió dedicar su vida a la música y, tras varios años actuando en piano-bares, llamó la atención del legendario Luciano Pavarotti, que oyó su voz en un maqueta. La vida de Bocelli cambió para siempre gracias al superéxito internacional “Time to Say Goodbye,” un asombroso dueto con Sarah Brightman que lo catapultó al estrellato. Aunando una técnica vocal perfeccionada a base de duro esfuerzo y una pasión por la ópera —“el paraíso musical”— cultivada a lo largo de décadas, Bocelli ha actuado en los escenarios más prestigiosos del mundo, que en ocasiones ha compartido con cantantes tales como Céline Dion, Jennifer Lopez y Dua Lipa. A través de entrevistas, imágenes de archivo de actuaciones y momentos informales en compañía de familia y amigos, “Andrea Bocelli: Because I Believe” rinde homenaje a la voz —y al hombre— que siguen conmoviendo a millones de personas en todo el mundo.
De la esperada adaptación de la primera novela escrita por el maestro del suspenso Stephen King, y bajo la dirección de Francis Lawrence —la mente detrás de las impactantes películas de Los Juegos del Hambre (En llamas, Sinsajo partes 1 y 2, y La balada de los pájaros cantores y serpientes)— llega THE LONG WALK, un thriller intenso, estremecedor y profundamente emocional. Una historia que no solo pondrá a prueba los límites de sus protagonistas, sino también los del espectador, con una pregunta inquietante: ¿Hasta dónde serías capaz de llegar?
Una película-concierto del legendario guitarrista de Pink Floyd. Esta producción cinematográfica captura la actuación monumental de David Gilmour en el histórico Circo Máximo de Roma durante su gira Luck and Strange en 2024 —su primera en casi una década—. Dirigida por su colaborador habitual Gavin Elder. Este espectáculo sublime, filmado con las antiguas ruinas de Roma como telón de fondo, combina temas en solitario del álbum más reciente de David, Luck and Strange, incluyendo una emotiva interpretación de Between Two Points junto a Romany Gilmour, así como himnos clásicos de Pink Floyd como Sorrow, High Hopes, Breathe, Time, Wish You Were Here y Comfortably Numb. La gira Luck and Strange abarcó veintitrés fechas en cinco ciudades y se agotó de inmediato. Sin nuevos conciertos a la vista, David Gilmour: concierto en el Circo Máximo, Roma es la mejor —y única— manera de experimentar al maestro de su arte sobre el escenario.
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle adaptará el decimoprimero y último arco del manga original de Koyoharu Gotōge, que a su vez se divide en dos subarcos: arco del Castillo Infinito y arco de la Cuenta regresiva al amanecer. Estos nos presentan la batalla final entre los Pilares y las Lunas Superiores, así como la confrontación definitiva contra Muzan Kibutsuji.
"El Apóstol de los Andes" cuenta la vida de Monseñor Federico Kaiser, misionero alemán que viene al Perú al inicio de la segunda guerra mundial, realizó una gran misión de evangelización con los pobres y más necesitados de los andes peruanos. Monseñor Federico Kaiser funda la Congregación de Misioneras de Jesús Verbo y Víctima, religiosas que trabajan en lugares donde no hay sacerdotes residentes. Actualmente, son 500 religiosas en el mundo que además se encuentran también en el extranjero: Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia y Cuba.
El Conjuro: Último Ritos ofrece otro emocionante capítulo del icónico universo cinematográfico de El Conjuro, basado en hechos reales. Vera Farmiga y Patrick Wilson se reúnen para un último caso como los célebres investigadores paranormales de la vida real, Ed y Lorraine Warren, en una adición poderosa y escalofriante a la franquicia que rompe récords en taquilla global.
¿Qué pasaría si pudieras abrir una puerta y atravesarla para revivir un momento decisivo de tu pasado? Sarah y David son dos solteros que se conocen en la boda de un amigo común y, pronto, por un sorprendente giro del destino, se embarcan en Un gran viaje atrevido y maravilloso, una aventura divertida, fantástica y arrolladora en la que reviven juntos momentos importantes de sus respectivos pasados, descubriendo cómo han llegado a donde están.
Tomás tiene 40 años y acaba de divorciarse hace unos meses. Romina, el amor de su adolescencia, ha vuelto a Lima y le trae los recuerdos de aquel fugaz romance escolar. Sin embargo, un viejo walkman le da la posibilidad de volver al pasado para intentar corregir los errores que cambien su destino. Una comedia al ritmo de Raúl Romero.
Nanito, a sus 80 años, busca reconquistar a Antonia, un amor del pasado. La ternura de Nanito y la picardía de Antonia nos conducen por un viaje de antaño que nos hará reflexionar sobre la soledad y el amor en la vejez.
Tony, un niño de once años, tiene una característica única con la que nació: brilla. Pasa sus días en casa, dentro de su búnker de mantas, soñando con tener un amigo. Justo antes de Navidad, una niña peculiar llamada Shelly se muda a su edificio y cambia su mundo por completo. Juntos, se embarcan en una aventura para descubrir el origen de los misteriosos mechones de oscuridad que absorben la luz del sol en su casa.
Interpretaciones en directo de los grandes éxitos de Dua Lipa acompañada por la Heritage Orchestra, así como reflexiones personales sobre su carrera.