Cartelera Cine en Lima y Perú hoy jueves 13 de noviembre

La colección Bluey en el Cine: Let's Play Chef incluye ocho episodios de las tres temporadas de la serie, ¡todos centrados en la diversión de la comida! La compilación repasará momentos memorables como Takeaway y Fancy Restaurant , y destacará las habilidades de Heeler en la cocina con episodios como Omelette y Duck Cake . ¡Cocinar nunca ha sido tan divertido!
Denji trabajaba como cazador de demonios para la yakuza, tratando de saldar la deuda que había heredado de sus padres, pero la yakuza lo traicionó y lo mató. Antes de perder el conocimiento, Pochita, el perro-demonio motosierra de Denji, hizo un trato con él y le salvó la vida. Así se fusionaron, creando al imparable Chainsaw Man. Ahora, en medio de una brutal guerra entre demonios, cazadores y enemigos secretos, una misteriosa chica llamada Reze irrumpe en su mundo y Denji se enfrenta a su batalla más mortífera, impulsado por el amor, en un mundo donde la supervivencia no conoce reglas.
En una operación de rescate sin precedentes, comandos de élite se infiltran en una embajada sitiada por terroristas para liberar a decenas de rehenes, enfrentando un desafío que pondrá a prueba su valentía y humanidad.
Se trata de una nueva historia de acción y suspenso que hace honor al legado del DEPREDADOR. Un joven Depredador, desterrado de su clan, deberá enfrentarse a su mayor desafío: sobrevivir solo y recuperar su honor. Pero cuando una inesperada aliada —una humana androide llamada Thia (Elle Fanning)— cruza su camino, ambos unirán fuerzas en una misión imposible: enfrentarse a un enemigo capaz de cazar incluso a los cazadores. Entre traiciones, criaturas letales y batallas por la supervivencia, este Depredador descubrirá que el verdadero combate no está en la sangre… sino en lo que significa ser digno de su nombre.
La vida de Andy Goodrich (Michael Keaton) da un giro inesperado cuando su esposa y madre de sus gemelos de nueve años ingresa a un programa de rehabilitación de 90 días, dejándolo solo a cargo de sus pequeños. Sumergido en el mundo de la paternidad moderna, Goodrich se apoya en su hija de su primer matrimonio, Grace (Mila Kunis), mientras finalmente evoluciona en el padre que Grace nunca tuvo.
En una sociedad de un futuro cercano, The Running Man es el programa de mayor audiencia de la televisión: una competición mortal en la que los concursantes, conocidos como Runners, deben sobrevivir 30 días mientras son perseguidos por asesinos profesionales. Cada movimiento es retransmitido a un público sediento de sangre y cada día que pasa, la recompensa en metálico es mayor. Desesperado por salvar a su hija enferma, Ben Richards (Glen Powell), de clase trabajadora, es convencido por el encantador pero despiadado productor del programa, Dan Killian (Josh Brolin), para que participe en el juego como último recurso. Pero la rebeldía, los instintos y las agallas de Ben lo convierten en un inesperado favorito de los fans y en una amenaza para todo el sistema. A medida que se disparan los índices de audiencia, también lo hace el peligro, y Ben debe burlar no sólo a los Cazadores, sino a una nación adicta a verle caer.
A finales del siglo XIX, un niño misterioso llega a un pueblo andino y provoca un milagro: su sangre hace florecer los cultivos. Pero el sacerdote Nicanor descubre el terrible precio de ese don: para mantenerlo con vida, debe alimentarse de sangre humana. El milagro pronto se convertirá en una maldición.
De los creadores de Sonido de libertad llega una nueva película que narra hechos reales desde la perspectiva del activista Tim Ballard, revelando una guerra oculta que está más cerca de nosotros de lo que pensamos.
Los Cuatro Jinetes están de regreso… y no vienen solos. Una nueva generación de ilusionistas se une al equipo para llevar la magia al siguiente nivel. Más giros, más trampas, más espectáculo. Nada es lo que parece... y esta vez, menos que nunca.
Una cantante pop que abandona su carrera para convertirse en actriz de televisión, descubre que sus antiguos colaboradores comienzan a aparecer asesinados. Atormentada por los sentimientos de culpa, la presión de su nueva vida y la presencia de un fan obsesivo que la acecha, la joven se ve arrastrada a un estado de paranoia en el que los límites entre realidad y ficción se desdibujan, llevándola a cuestionar su propia identidad.
Cuando el nombre de Harry Potter emerge del Cáliz de Fuego, se convierte en un competidor en una batalla agotadora por la gloria entre tres colegios de magos – El Torneo de los Tres Magos. Pero ya que Harry nunca presentó su nombre para El Torneo, ¿quién lo hizo? Ahora Harry debe enfrentar a un dragón infalible, demonios acuáticos feroces y un laberinto encantado, solamente para encontrarse con el cruel descubrimiento de El Quien No Debe Ser Nombrado.
Un lobo y un puma forman equipo cuando un meteorito desata un virus que convierte a los animales del zoo en zombis. Unen fuerzas con otros supervivientes para rescatar el zoo e impedir que el trastornado líder mutante propague el virus.
Jesús juró nunca más volver a correr… hasta que su familia estuvo en riesgo. Cuando una deuda amenaza con quitarles todo, un joven mecánico regresa al mundo de las carreras de motocarros, que lo marcó para siempre. Entre sabotajes y amores y rivales del pasado, tendrá que decidir hasta dónde está dispuesto a arriesgar. ¿Puede una carrera cambiarlo todo?
Decidida a saber qué le sucedió a su madre desaparecida, una adolescente se encuentra cara a cara con un asesino trastornado que fue liberado por error de un manicomio en Halloween. Esta versión renovada de larga duración presenta una envoltura completamente NUEVA, presentándonos a Benny, un espantapájaros asesino, que es la nueva cara del ma
Una mujer con un impedimento auditivo que se ve perseguida por sonidos relacionados con la desaparición de su hermana y la presencia de un espíritu malévolo. Esto conduce a un oscuro secreto y a la revelación de una misteriosa entidad
Cuando Papá Noel se pone enfermo, la Navidad se cancela en Bahía Aventura, el alcalde Humdinger va al Polo Norte para llevarse todos los regalos para él. Rubble y el resto de la Patrulla Canina tendrán que hacer un sacrificio para evitar que el alcalde Humdinger arruine la Navidad.
Secuela de "Black Phone". El Raptor quiere vengarse de Finn desde la tumba y escoge como objetivo a Gwen, su hermana pequeña. Gwen, una adolescente de 15 años con mucho carácter, empieza a recibir llamadas de un teléfono negro en sueños, acompañadas de inquietantes visiones de algo o alguien acechando a tres chicos en el campamento de invierno de Alpine Lake. Decidida a resolver el misterio y a acabar con el tormento de su hermano, Gwen convence a Finn para ir al campamento durante una tormenta de nieve. Juntos, los dos hermanos deberán enfrentarse a un asesino aún más poderoso desde la muerte.
Un grupo de jóvenes valientes se somete a un duro entrenamiento militar en la selva peruana, forjándose como guerreros de élite encargados de asegurar la región del VRAEM , una zona con presencia militar , grupos armados y narcotráfico.
Basada en el exitoso libro de Colleen Hoover, presenta al público a Morgan Grant (Allison Williams) y a su hija Clara (Mckenna Grace) mientras enfrentan las secuelas de un devastador accidente que revela una traición impactante. La historia las lleva a confrontar secretos familiares, redefinir el amor y redescubrirse mutuamente. A PESAR DE TI es una historia de crecimiento, resiliencia y autodescubrimiento tras una tragedia, protagonizada también por Dave Franco y Mason Thames, junto a Scott Eastwood y Willa Fitzgerald.
En su vuelo inaugural e intercontinental, el lujoso A380 es secuestrado por terroristas. Durante el vuelo, los criminales están dispuestos a matar a todos para cobrar un rescate de 500 millones de dólares y tirarse en paracaídas. Pero no se imaginaron que en el vuelo un experto en seguridad internacional decide enfrentarlos, sin saber que su hija y su exesposa también están abordo. Volando a 10,000 metros de altura, sin piloto y copiloto, con los motores en llamas, con el fuselaje dañado y sin escotillas; el avión está cayendo y el pánico se apodera entre los pasajeros. El tiempo se acaba… La cuenta regresiva ha comenzado…
La joven Bella Swan (Kristen Stewart) siempre fue una chica muy diferente ya en sus años de niña en Phoenix. Cuando su madre se volvió a casar, la mandó a vivir con su padre a la pequeña y lluviosa ciudad de Forks, Washington, una población sin ningún aliciente para Bella. Pero entonces conoce en el instituto al misterioso y atractivo Edward Cullen (Robert Pattinson), un joven distinto a los demás que esconde un secreto
En Good Fortune, Ansari interpreta a un tipo con mala suerte que está haciendo mil trabajos diferentes. Su amigo (interpretado por Seth Rogen), que vive en las colinas de Hollywood, lo llama para que le haga algunos arreglos: instalar una pista de baile estilo disco, arreglar la calefacción de la pileta, etc. Un ángel del Valle, interpretado por Keanu Reeves, provoca que la vida del personaje rico de Rogen se intercambie con la de Ansari, por lo que este último pasa a vivir la vida del primero.
Un hombre pone en el dedo de una mujer muerta, como broma, un anillo de compromiso. Pero lo que no sabe el pobre mortal es que la muerta reclamará sus derechos como "prometida".
Tras la muerte de un familiar, Todd se muda con su perro Indy a una antigua granja rural —supuestamente embrujada— que perteneció a su abuelo. Aunque Todd ignora las advertencias, Indy comienza a percibir presencias sobrenaturales invisibles para los humanos. Al no poder comunicarse verbalmente, Indy debe enfrentarse a estas fuerzas malignas para proteger a quien ama
“No me olvidaré de esto. Porque esta es mi zona de seguridad”. Tras recorrer 16 ciudades con 33 actuaciones ante 524 000 ARMY en todo el mundo, la primera gira mundial como solista de j-hope, “HOPE ON THE STAGE”, culmina con broche de oro. ¡Disfruta del cierre en dos noches espectaculares desde Goyang, ahora en cines! Sumérgete en el repertorio musical completo de j-hope, desde las icónicas canciones de su álbum solista “Jack In The Box” y el álbum especial “HOPE ON THE STREET VOL.1” hasta el estreno mundial de “Killin’ It Girl”. Aclama sus increíbles presentaciones en vivo en la gran pantalla, con momentos exclusivos detrás de cámara y colaboraciones únicas con Jin, Jung Kook y Crush. Revive el inolvidable y emocionante momento entre j-hope y ARMY: su verdadera “zona de seguridad”, y disfruta de la etapa final de su primera gira mundial como solista en HOPE ON THE STAGE THE MOVIE.
Edward Cullen (Robert Pattinson) decide abandonar a Bella Swan (Kristen Stewart) para mantenerla alejada de los peligros del mundo vampírico. Con la ayuda de Jacob Black (Taylor Lautner), su amigo de la infancia y miembro de la misteriosa tribu quileute, Bella intentará superar el abandono de Edward, que la ha dejado sumida en el mayor de los desconsuelos. Pero los peligros siguen acechando a la joven; nuevas y asombrosas criaturas sobrenaturales se cruzarán en su camino, y Bella sólo contará con el apoyo del cada vez más cercano e irresistible Jacob. Repentinamente, Bella se encuentra inmersa en el mundo de los hombres lobo, ancestrales enemigos de los vampiros, y su lealtad es puesta a prueba...
Tres décadas después de la gran guerra entre los humanos y los Zentradi, en enero del 2040 la paz reina entre ambas civilizaciones, pero aún existen rencores que comienzan a causar estragos con peligro de una nueva guerra. Al mismo tiempo el gobierno de la ONU está desarrollando nuevas tecnologías de combate en el planeta Eden. Los pilotos de pruebas militares y antiguos amigos de la infancia, Isamu Alva Dyson y Guld Goa Bowman, son los seleccionados para pilotar cada uno un nuevo avión (el YF-19 y el YF-21) para el Proyecto Super Nova. Su rivalidad va escalando al mismo ritmo violento que el mundo a su alrededor.
En un rincón olvidado del campo, una mujer lucha contra sus demonios: acepta la exclusión, pero desea pertenecer, anhela la libertad, pero se siente atrapada, anhela la vida familiar, pero quiere quemar toda la casa. Con una sorprendente libertad por parte de su familia para su comportamiento cada vez más errático, se siente cada vez más sofocada y reprimida. La maternidad, la feminidad, la banalidad del amor, los terrores del deseo, la brutalidad de otra persona que lleva tu corazón para siempre.
Los ciudadanos de la lujosa localidad en Seúl, comienzan a experimentar síntomas inusuales y aterradores, convirtiéndose en criaturas inhumanas, y sólo unos pocos supervivientes tienen la posibilidad de salir con vida.