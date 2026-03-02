Últimas Noticias
Podcasts ELECCIONES 2026
Calculadora liga 1 Concursos RPP
ELECCIONES 2026
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Israel ya ha movilizado cerca de 100 mil reservistas en guerra contra Irán

Esta madrugada Hizbulá atacó el norte de Israel
Esta madrugada Hizbulá atacó el norte de Israel | Fuente: EFE | Fotógrafo: Edgar Guti鲲ez
Agencia EFE

por Agencia EFE

·

Los reservistas se suman a los soldados regulares para defender las fronteras con Siria y el Líbano, y el control sobre los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania.

El Ejército israelí ha llamado a filas a cerca de 100 mil reservistas, que se suman a soldados regulares, a fin de defender las fronteras con Siria y el Líbano, pero también su control sobre los territorios ocupados de Gaza y Cisjordania.

"Como dije, hemos movilizado a cerca de 100 mil reservistas, estamos bien preparados para la defensa. Y quiero dirigirme a los residentes del norte. Estamos con ustedes y haremos todo lo posible para protegerlos", dijo este domingo en una videoconferencia con medios el portavoz castrense en hebreo, Effie Defrin.

Además, añadió que todos estos soldados están integrados en "decenas de batallones y brigadas" preparadas tanto en defensa como en ataque, con especial énfasis en la frontera norte con el Líbano.

Hizbulá atacó el norte de Israel

Esta madrugada, el grupo chií libanés Hizbulá atacó por primera vez, desde el inicio el sábado de la guerra contra Irán (con despliegue de EE.UU.), el norte de Israel, lo que provocó una oleada letal de bombardeos israelíes contra Beirut y el sur del país.

"Todas las opciones están sobre la mesa. Estamos recibiendo evaluaciones de la situación", dijo Defrin sobre la evolución de este nuevo frente en una guerra de carácter regional.

Te recomendamos
Video recomendado
Tags
Israel Irán

RPP TV

En Vivo

Más sobre Medio Oriente

Lo más leído

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA