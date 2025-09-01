Cartelera Cine en Lima y Perú hoy lunes 01 de septiembre

En su estilo característico, James Gunn asume el papel del superhéroe original en el nuevo universo de DC, con una singular mezcla de acción épica, humor y corazón, ofreciendo un Superman impulsado por la compasión y una creencia inherente en la bondad de la humanidad.
Protagonizada por la icónica superestrella de acción Scarlett Johansson, el nominado al Emmy y al SAG Jonathan Bailey y el dos veces ganador del Oscar® Mahershala Ali, este nuevo capítulo lleno de acción ve a un equipo de extracción correr hacia el lugar más peligroso de la Tierra, una isla de investigación en el Parque Jurásico original, habitada por los peores de los peores que quedaron atrás. Cinco años después de los acontecimientos de Jurassic World: Dominio, la ecología del planeta se ha vuelto inhóspita para los dinosaurios. Los que quedan viven en entornos ecuatoriales aislados con climas semejantes al de los lugares donde alguna vez prosperaron. Las tres criaturas más colosales de la tierra, el mar y el aire dentro de esa biosfera tropical poseen, en su ADN, la clave para un medicamento que aportará a la humanidad milagrosos beneficios para salvar vidas. #JurassicWorldRenace
Cuando Papa Pitufo es tomado por los malvados magos Razamel y Gargamel, Pitufina lleva a los Pitufos en una misión al mundo real para salvarlo.
Con el vibrante telón de fondo de un mundo retro-futurista inspirado en la década de 1960, LOS CUATRO FANTÁSTICOS: PRIMEROS PASOS de Marvel Studios presenta a La Primera Familia de Marvel: Reed Richards / Sr. Fantástico (Pedro Pascal), Sue Storm / Mujer Invisible (Vanessa Kirby), Johnny Storm / La Antorcha Humana (Joseph Quinn) y Ben Grimm / La Mole (Ebon Moss-Bachrach) mientras enfrentan su más grande desafío hasta el momento. Obligados a equilibrar sus roles de héroes con la fuerza de su vínculo familiar, deben defender la Tierra de un voraz dios del espacio llamado Galactus (Ralph Ineson) y su enigmática Heralda, Silver Surfer (Julia Garner). Y si el plan de Galactus de devorar todo el planeta y a todos los que lo habitan no fuera lo suficientemente malo, de repente se vuelve muy personal.
¿Quiénes son más malos que Los Tipos Malos? Las Tipas Malas. En el nuevo capítulo de la aclamada comedia de acción de DreamWorks Animation estrenada en 2022 sobre una banda criminal de forajidos animales, Los Tipos Malos luchan por encontrar la confianza y la aceptación en sus recién estrenadas vidas como Los Tipos Buenos, cuando son sacados de su retiro y obligados a hacer un “último trabajo” por un grupo de criminales formado por mujeres.
Cuando todos menos uno de los niños de la misma clase desaparecen misteriosamente en la misma noche, a la comunidad le queda preguntarse quién o qué está detrás de su desaparición.
Años después de que Tess y Anna sufrieran una crisis de identidad, Anna ahora tiene una hija y una hijastra. Enfrentan los desafíos que se presentan cuando dos familias se fusionan. Tess y Anna descubren que un rayo puede caer dos veces.
Un hermano y una hermana descubren un ritual aterrador en la apartada casa de su nueva madre adoptiva.
En el Perú de los años 60, la vida de una privilegiada mujer franco-peruana se desmorona tras la traición de su esposo, que la deja marginada de la alta sociedad. Forzada a replantearse su mundo, se acerca a personas de las propias comunidades que fue criada para menospreciar. Con nuevas alianzas, emprende un viaje transformador que desafía las normas sociales a través de una audaz aventura culinaria que celebra la extraordinaria diversidad de la cocina y gente peruana, encendiendo una revolución que redefine su vida.
La vida parece fácil para Ivy (Olivia Colman) y Theo (Benedict Cumberbatch), la pareja perfecta: carreras exitosas, un matrimonio amoroso, excelentes hijos. Pero debajo de la fachada de su supuesta vida ideal, se está gestando una tormenta: a medida que la carrera de Theo cae en picada y mientras las propias ambiciones de Ivy despegan, se enciende un polvorín de feroz competencia y resentimiento oculto. LOS ROSES es una nueva versión de la película clásica de 1989 LA GUERRA DE LOS ROSE, basada en la novela de Warren Adler.
Una historia que reafirma la vida y cambia géneros basada en la novela de Stephen King sobre tres capítulos de la vida de un hombre común llamado Charles Krantz.
Cuando un tren arranca inesperadamente, llevándose solo a las mascotas, los animales descubren que Hans, un tejón con un rencor, está detrás de todo. Mientras el choque parece inevitable, los animales pueden contar con Falcon, un astuto mapache que hará cualquier cosa para salvarlos.
El exjugador de béisbol Hank Thompson se ve envuelto en una peligrosa lucha por la supervivencia en medio del submundo criminal de la ciudad de Nueva York de los 90, obligado a navegar por un traicionero inframundo que nunca imaginó.
"Dirigida por el ganador del Óscar® Steven Spielberg, Tiburón marcó el estándar del suspenso que te mantiene al borde del asiento, convirtiéndose rápidamente en un fenómeno cultural y cambiando para siempre la forma en que el público disfruta del cine. Cuando la comunidad costera de Amity se ve amenazada por un peligroso tiburón blanco, el jefe de policía de la ciudad (Roy Scheider), un joven biólogo marino (Richard Dreyfuss) y un veterano cazador de tiburones (Robert Shaw) se embarcan en una búsqueda desesperada para destruir a la bestia antes de que vuelva a atacar. Con una banda sonora inolvidable que evoca puro terror, Tiburón sigue siendo una de las aventuras más influyentes y emocionantes de la historia del cine."
Ed y Lorraine Warren, renombrados demonólogos e investigadores de lo paranormal, se enfrentan de nuevo a las fuerzas infernales. En esta ocasión, viajan hasta el norte de Londres para tratar de ayudar a una madre y sus cuatro hijos, quienes habitan en una casa plagada de espíritus malignos.
En un pequeño zoológico, los vecinos de clases sociales enfrentadas festejan la llegada de Zafari, el hipopótamo. Ana, Edgar y su hijo Bruno observan todo desde la ventana de su edificio de clase alta en decadencia. En medio de la escasez de alimentos, agua y luz, Ana recolecta comida en los apartamentos abandonados, mientras la familia encuentra un modo de huir. Pero extraños sonidos en los pasillos la atemorizan cada vez más. En un mundo cada vez más salvaje, Zafari es el único que aún tiene suficiente comida.
Una joven y ambiciosa casamentera de la ciudad de Nueva York se encuentra dividida entre su pareja perfecta y su ex imperfecto.
Todavía conmocionado por la pérdida inesperada de su esposa, un padre soltero navega en territorio desconocido cuando los dibujos cómicamente oscuros y garabateados de su hija comienzan a cobrar vida y causan estragos en su pequeño pueblo.