Cartelera Cine en Lima y Perú hoy lunes 23 de febrero

Sinopsis

Esta es una Función Especial de Crítica. Al finalizar la proyección de El Agente Secreto, vivirás un espacio de análisis y conversación en torno a la película. Contaremos con la participación de Marcelo Paredes, comunicador, crítico de cine y creador de In The Mood For Kino, un espacio en redes dedicado al análisis y la difusión del cine, quien compartirá su mirada y reflexiones sobre la historia. Luego, abriremos un conversatorio con micrófono abierto para que el público pueda sumarse y compartir sus impresiones. Una oportunidad única para ver la película y ser parte de la conversación. 🎬 Sinopsis: En 1977, durante la dictadura militar brasileña, Marcelo, un profesor que huye de un pasado turbulento, regresa huyendo a la ciudad de Recife, donde espera construir una nueva vida y reencontrarse con su hijo. Pero pronto se da cuenta de que la ciudad está lejos de ser el refugio que busca, que las fuerzas gubernamentales le persiguen y las amenazas de muerte se ciernen sobre él.