San Borja: vehículo se incendió completamente en plena avenida Javier Prado

Jair Zevallos Morón

por Jair Zevallos Morón

Afortunadamente, el conductor logró escapar a tiempo antes de que el fuego consumiera la unidad. En tanto, el tránsito en dirección al Centro de Lima ya fue restablecido tras el retiro del vehículo siniestrado.

Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas heridas a causa del siniestro.
Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas heridas a causa del siniestro. | Fuente: RPP

Un gran susto se llevaron los conductores y transeúntes en el distrito de San Borja, luego de que un automóvil quedara completamente calcinado en plena avenida Javier Prado, a la altura de la avenida San Luis.

De acuerdo con los testigos, el vehículo de color negro se desplazaba con dirección al Centro de Lima cuando, de forma repentina, comenzó a emanar una densa humareda, y, en cuestión de minutos, la unidad fue envuelta por las llamas.

Afortunadamente, el conductor reaccionó a tiempo y logró descender del auto para ponerse a buen recaudo antes de que el fuego se propagara por toda la carrocería.

Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas heridas a causa del siniestro.

Emergencia controlada y vía liberada

Hasta el lugar de los hechos llegaron unidades del Cuerpo General de Bomberos, quienes lograron sofocar el fuego y controlar la emergencia. En paralelo, agentes de la Policía Nacional acordonaron la zona y ya se encuentran recabando información para determinar las causas exactas que originaron la falla mecánica.

En tanto, el vehículo afectado ya fue retirado con ayuda de una grúa, por lo que la avenida Javier Prado ya se encuentra totalmente liberada para el flujo vehicular.

Tags
San Borja avenida Javier Prado Incendio Accidente

