Cartelera Cine en Lima y Perú hoy lunes 24 de noviembre

La colección Bluey en el Cine: Let's Play Chef incluye ocho episodios de las tres temporadas de la serie, ¡todos centrados en la diversión de la comida! La compilación repasará momentos memorables como Takeaway y Fancy Restaurant , y destacará las habilidades de Heeler en la cocina con episodios como Omelette y Duck Cake . ¡Cocinar nunca ha sido tan divertido!
En una operación de rescate sin precedentes, comandos de élite se infiltran en una embajada sitiada por terroristas para liberar a decenas de rehenes, enfrentando un desafío que pondrá a prueba su valentía y humanidad.
Se trata de una nueva historia de acción y suspenso que hace honor al legado del DEPREDADOR. Un joven Depredador, desterrado de su clan, deberá enfrentarse a su mayor desafío: sobrevivir solo y recuperar su honor. Pero cuando una inesperada aliada —una humana androide llamada Thia (Elle Fanning)— cruza su camino, ambos unirán fuerzas en una misión imposible: enfrentarse a un enemigo capaz de cazar incluso a los cazadores. Entre traiciones, criaturas letales y batallas por la supervivencia, este Depredador descubrirá que el verdadero combate no está en la sangre… sino en lo que significa ser digno de su nombre.
Me llamo Sofía, tengo 14 años y estoy perdida. Mi madre desapareció en el internado donde trabaja y mi padre acaba de intentar suicidarse en extrañas circunstancias. Junto a él, una tabla de ouija. La utilicé durante una sesión espiritista aterradora y el fantasma de mi madre me dijo que la buscara. Ahora lo veo todo claro: Me llamo Sofía, tengo 14 años y voy a inscribirme en el internado para encontrar el cuerpo de mi madre.
Película recopilatoria de la serie anime "Jujutsu Kaisen 2", que compila el arco argumental "Shibuya Incident" y los primeros 2 episodios de su secuela "Jujutsu Kaisen 3: The Culling Game Part 1". Secuela de la película anime "Jujutsu Kaisen: Hidden Inventory / Premature Death".
Los Cuatro Jinetes están de regreso… y no vienen solos. Una nueva generación de ilusionistas se une al equipo para llevar la magia al siguiente nivel. Más giros, más trampas, más espectáculo. Nada es lo que parece... y esta vez, menos que nunca.
Segunda parte de la adaptación cinematográfica del musical de Broadway. El capítulo final de la historia jamás contada de las brujas de Oz comienza con Elphaba y Glinda distanciadas y viviendo las consecuencias de sus respectivas decisiones. Mientras la multitud alza su clamor contra la Bruja Malvada, ambas deberán unirse una vez más. Con su singular amistad convertida en el punto de inflexión de su futuro, tendrán que mirarse a los ojos con honestidad y compasión para afrontar su transformación personal y cambiar el destino de todo Oz.
Un lobo y un puma forman equipo cuando un meteorito desata un virus que convierte a los animales del zoo en zombis. Unen fuerzas con otros supervivientes para rescatar el zoo e impedir que el trastornado líder mutante propague el virus.
Cuando Papá Noel se pone enfermo, la Navidad se cancela en Bahía Aventura, el alcalde Humdinger va al Polo Norte para llevarse todos los regalos para él. Rubble y el resto de la Patrulla Canina tendrán que hacer un sacrificio para evitar que el alcalde Humdinger arruine la Navidad.
Una misionera que convierte a una comunidad indígena en un remoto volcán ecuatoriano debe aceptar su propia fe cuando su hijo es poseído por fuerzas oscuras.
Basada en el exitoso libro de Colleen Hoover, presenta al público a Morgan Grant (Allison Williams) y a su hija Clara (Mckenna Grace) mientras enfrentan las secuelas de un devastador accidente que revela una traición impactante. La historia las lleva a confrontar secretos familiares, redefinir el amor y redescubrirse mutuamente. A PESAR DE TI es una historia de crecimiento, resiliencia y autodescubrimiento tras una tragedia, protagonizada también por Dave Franco y Mason Thames, junto a Scott Eastwood y Willa Fitzgerald.
Por primera vez, Chainsaw Man llega a la gran pantalla en una épica aventura cargada de acción que continúa la exitosa serie de anime. Denji trabajaba como Cazador de Demonios para los yakuza, intentando saldar la deuda que heredó de sus padres, hasta que fue traicionado y asesinado por ellos. Al borde de la muerte, su querido perro-demonio con motosierra, Pochita, hizo un pacto con él y le salvó la vida. Esto los fusionó, dando origen al imparable Chainsaw Man. Ahora, en medio de una guerra brutal entre demonios, cazadores y enemigos ocultos, una misteriosa chica llamada Reze entra en su vida, y Denji se enfrenta a la batalla más peligrosa hasta ahora, impulsado por el amor en un mundo donde la supervivencia no tiene reglas.
En el corazón vibrante de Brasil de los años 40, Doña Flor queda atrapada entre dos amores opuestos: el apasionado y desbordado Vadinho, cuyo espíritu regresa del más allá, y el correcto Dr. Teodoro, su nuevo y respetable esposo. Entre la estabilidad y el deseo, Flor deberá decidir qué vida —y qué amor— está dispuesta a abrazar. Una historia divertida, sensual y encantadora sobre las segundas oportunidades… incluso después de la muerte.
Jesús juró nunca más volver a correr… hasta que su familia estuvo en riesgo. Cuando una deuda amenaza con quitarles todo, un joven mecánico regresa al mundo de las carreras de motocarros, que lo marcó para siempre. Entre sabotajes y amores y rivales del pasado, tendrá que decidir hasta dónde está dispuesto a arriesgar. ¿Puede una carrera cambiarlo todo?
Un hombre se une a un programa de juegos en el que los concursantes, a los que se les permite ir a cualquier parte del mundo, son perseguidos por «cazadores» empleados para matarlos.
Jorge Luna y Ricardo Mendoza, los comediantes peruanos detrás del fenómeno que redefinió el stand-up en español, se enfrentan a su mayor reto: llenar el Madison Square Garden. Justo cuando deciden mostrar el lado humano de su imperio, una emergencia amenaza con arruinarlo todo. A través de entrevistas, material inédito y momentos íntimos, la película traza una historia de amistad, riesgo y resiliencia, desde sus transmisiones en pandemia hasta su accidentada gira internacional.
La cuarta parte de la serie del niño mago comienza con la Copa Internacional de Quidditch. Cuenta también el inicio de la atracción por Cho Chang y otro año de magia, en el que una gran sorpresa obligará a Harry a enfrentarse a muchos desafíos temibles. También habrá un torneo de magia para tres escuelas, y el temido regreso de "Aquel-que-no-debe-ser-nombrado".
Edward Cullen (Robert Pattinson) decide abandonar a Bella Swan (Kristen Stewart) para mantenerla alejada de los peligros del mundo vampírico. Con la ayuda de Jacob Black (Taylor Lautner), su amigo de la infancia y miembro de la misteriosa tribu quileute, Bella intentará superar el abandono de Edward, que la ha dejado sumida en el mayor de los desconsuelos. Pero los peligros siguen acechando a la joven; nuevas y asombrosas criaturas sobrenaturales se cruzarán en su camino, y Bella sólo contará con el apoyo del cada vez más cercano e irresistible Jacob. Repentinamente, Bella se encuentra inmersa en el mundo de los hombres lobo, ancestrales enemigos de los vampiros, y su lealtad es puesta a prueba...
En un rincón olvidado del campo, una mujer lucha contra sus demonios: acepta la exclusión, pero desea pertenecer, anhela la libertad, pero se siente atrapada, anhela la vida familiar, pero quiere quemar toda la casa. Con una sorprendente libertad por parte de su familia para su comportamiento cada vez más errático, se siente cada vez más sofocada y reprimida. La maternidad, la feminidad, la banalidad del amor, los terrores del deseo, la brutalidad de otra persona que lleva tu corazón para siempre.
Una cantante pop que abandona su carrera para convertirse en actriz de televisión, descubre que sus antiguos colaboradores comienzan a aparecer asesinados. Atormentada por los sentimientos de culpa, la presión de su nueva vida y la presencia de un fan obsesivo que la acecha, la joven se ve arrastrada a un estado de paranoia en el que los límites entre realidad y ficción se desdibujan, llevándola a cuestionar su propia identidad
Hace cuatro años, Finn, de 13 años, mató a su secuestrador y escapó, convirtiéndose en el único sobreviviente de El Raptor. Pero el verdadero mal trasciende la muerte… y el teléfono vuelve a sonar. Mientras Finn, ahora de 17 años, lucha por sobrellevar su vida después del cautiverio, Gwen, de 15 años, comienza a recibir llamadas en sus sueños a través del teléfono negro y a tener visiones inquietantes de tres niños que son acechados en un campamento de invierno conocido como Alpine Lake. Decidida a resolver el misterio y terminar con el tormento tanto para ella como para su hermano, Gwen convence a Finn de visitar el campamento durante una tormenta de invierno. Allí, descubre un vínculo impactante entre El Raptor y la historia de su propia familia. Juntos, deberán enfrentarse a un asesino que se ha vuelto más poderoso en la muerte y que resulta ser más importante para ellos de lo que jamás imaginaron.
Un grupo de jóvenes valientes se somete a un duro entrenamiento militar en la selva peruana, forjándose como guerreros de élite encargados de asegurar la región del VRAEM, una zona con presencia militar, grupos armados y narcotráfico.