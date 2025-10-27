Cartelera Cine en Lima y Perú hoy lunes 27 de octubre

“A PESAR DE TI” presenta al público a Morgan Grant (Allison Williams) y a su hija Clara (Mckenna Grace) mientras exploran lo que queda tras un devastador accidente que revela una traición impactante y las obliga a enfrentarse a secretos familiares, redefinir el amor y redescubrirse mutuamente. “A PESAR DE TI” es una historia de crecimiento, resiliencia y autodescubrimiento tras una tragedia, protagonizada también por Dave Franco y Mason Thames, junto a Scott Eastwood y Willa Fitzgerald
En su vuelo inaugural e intercontinental, el lujoso A380 es secuestrado por terroristas. Durante el vuelo, los criminales están dispuestos a matar a todos para cobrar un rescate de 500 millones de dólares y tirarse en paracaídas. Pero no se imaginaron que en el vuelo un experto en seguridad internacional decide enfrentarlos, sin saber que su hija y su exesposa también están abordo. Volando a 10,000 metros de altura, sin piloto y copiloto, con los motores en llamas, con el fuselaje dañado y sin escotillas; el avión está cayendo y el pánico se apodera entre los pasajeros. El tiempo se acaba… La cuenta regresiva ha comenzado…
Denji trabajaba como cazador de demonios para la yakuza, tratando de saldar la deuda que había heredado de sus padres, pero la yakuza lo traicionó y lo mató. Antes de perder el conocimiento, Pochita, el perro-demonio motosierra de Denji, hizo un trato con él y le salvó la vida. Así se fusionaron, creando al imparable Chainsaw Man. Ahora, en medio de una brutal guerra entre demonios, cazadores y enemigos secretos, una misteriosa chica llamada Reze irrumpe en su mundo y Denji se enfrenta a su batalla más mortífera, impulsado por el amor, en un mundo donde la supervivencia no conoce reglas.
En Good Fortune, Ansari interpreta a un tipo con mala suerte que está haciendo mil trabajos diferentes. Su amigo (interpretado por Seth Rogen), que vive en las colinas de Hollywood, lo llama para que le haga algunos arreglos: instalar una pista de baile estilo disco, arreglar la calefacción de la pileta, etc. Un ángel del Valle, interpretado por Keanu Reeves, provoca que la vida del personaje rico de Rogen se intercambie con la de Ansari, por lo que este último pasa a vivir la vida del primero.
Tras la muerte de un familiar, Todd se muda con su perro Indy a una antigua granja rural —supuestamente embrujada— que perteneció a su abuelo. Aunque Todd ignora las advertencias, Indy comienza a percibir presencias sobrenaturales invisibles para los humanos. Al no poder comunicarse verbalmente, Indy debe enfrentarse a estas fuerzas malignas para proteger a quien ama.
Cuando un joven llamado Juan busca ayuda para pagar los impuestos de su familia, se encuentra con un hombre que cambiará su vida: Jesús. Acompañado por otros discípulos como Pedro y Santiago, Juan vivirá una aventura que marcará la historia para siempre. Contada a través de los ojos del apóstol Juan, esta conmovedora película animada recorre la vida, muerte y resurrección de Jesús.
La casa de muñecas de Gabby es el hogar de los Gatos de Gabby, un grupo de adorables y divertidas miniaturas de gatos que cobran vida gracias a la magia del juego. Esta magia permite a Gabby reducirse a un tamaño diminuto y unirse a los Gatos en la casa de muñecas para vivir aventuras en un mundo lleno de maravillas y sorpresas. En esta película para cines, Gabby viaja con su abuela Gigi (la ganadora de cuatro Grammys, Gloria Estefan) a la ciudad de Cat Francisco. Pero cuando la casa de muñecas de Gabby termina en las manos de una excéntrica señora de los gatos, Gabby emprende una aventura por el mundo real para reunir de nuevo a sus Gatos y salvar la casa de muñecas antes de que sea demasiado tarde.
La historia real del luchador Mark Kerr (Dwayne Johnson), figura clave en el origen de la UFC, que retrata su meteórico ascenso y caída en el brutal mundo de las artes marciales mixtas, al que se enfrentó con coraje y el apoyo incondicional de su mujer Dawn Staples (Emily Blunt). Una vida llena de ambición y sacrificio del que fue dos veces campeón de este torneo.
Paranorman: Una historia de fantasmas, brujas y una maldición vuelve a los cines este Halloween: ¡más grande, más audaz y más aterradora que nunca! De los creadores de Coraline, este clásico favorito de los fanáticos regresa en una espectacular remasterización en formatos 3D y 2D, acompañado por un nuevo cortometraje animado, The Thrifting, con Anna Kendrick como Courtney y la presentación de un nuevo personaje en la voz de Finn Wolfhard
¡Prepárate para despegar! El avión más rápido del mundo, Sky, debe salvar el planeta del villano de los juguetes. En un mundo donde los juguetes se han vuelto impopulares, el villano Billy Willy prepara un plan aterrador para secuestrar a las estrellas de YouTube y lanzarlas al espacio. ¿Podrá Sky salvar la Tierra con Maximum Speed? Diversión, acción y aventuras al máximo… ¡en la película que los niños estaban esperando!
Secuela de "Black Phone". El Raptor quiere vengarse de Finn desde la tumba y escoge como objetivo a Gwen, su hermana pequeña. Gwen, una adolescente de 15 años con mucho carácter, empieza a recibir llamadas de un teléfono negro en sueños, acompañadas de inquietantes visiones de algo o alguien acechando a tres chicos en el campamento de invierno de Alpine Lake. Decidida a resolver el misterio y a acabar con el tormento de su hermano, Gwen convence a Finn para ir al campamento durante una tormenta de nieve. Juntos, los dos hermanos deberán enfrentarse a un asesino aún más poderoso desde la muerte.
“TRON: Ares” sigue a un programa altamente sofisticado, Ares, que es enviado desde el mundo digital al mundo real en una misión peligrosa, marcando el primer encuentro de la humanidad con seres de I.A.
Cuando su malvado enemigo resurge después de 16 años, una banda de exrevolucionarios se reúne para rescatar a la hija de uno de los suyos.
Un mercenario que se esconde de un peligroso cartel y un mototaxista local se ven obligados a unir fuerzas para rescatar a sus "novias" secuestradas.
Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - Infinity Castle adaptará el decimoprimero y último arco del manga original de Koyoharu Gotōge, que a su vez se divide en dos subarcos: arco del Castillo Infinito y arco de la Cuenta regresiva al amanecer. Estos nos presentan la batalla final entre los Pilares y las Lunas Superiores, así como la confrontación definitiva contra Muzan Kibutsuji.
El Conjuro: Último Ritos ofrece otro emocionante capítulo del icónico universo cinematográfico de El Conjuro, basado en hechos reales. Vera Farmiga y Patrick Wilson se reúnen para un último caso como los célebres investigadores paranormales de la vida real, Ed y Lorraine Warren, en una adición poderosa y escalofriante a la franquicia que rompe récords en taquilla global.
Tras perder a su familia en un trágico accidente, un joven sacerdote renuncia a todo, incluso a su fe. Pero su vida y su fe dan un giro inesperado cuando un veterano exorcista lo recluta para enfrentar un caso aterrador: una niña poseída por múltiples demonios. Decidido a salvarla a cualquier precio el deberá de realizar otro exorcismo, un exorcismo final…, el más letal y peligroso de todos.
Es la historia de Frankie, un extraño joven creado por un científico loco que vive junto a sus creaciones espeluznantes. Sueña con ver el mundo, pero teme los peligros que podría encontrar. Un giro moderno sobre la clásica historia de Frankenstein, Stitch Head es una emocionante y divertida película sobre la amistad, la familia y la aventura.
Feliciano, un pastor de alpacas de 8 años, vive con la ilusión de que Perú clasifique al Mundial de Rusia. Mientras sueña con la gloria del fútbol, la amenaza de una empresa pone en riesgo la tranquilidad de su pueblo y la vida de su inseparable alpaca Ronaldo. En medio de la adversidad, Feliciano descubrirá que la verdadera victoria es la fuerza de la unión familiar y que la amistad es el mejor equipo.
Cuando Ashley (Adria Arjona) le pide el divorcio, Carey (Kyle Marvin) acude a sus amigos, Julie (Dakota Johnson) y Paul (Michael Angelo Covino), en busca de apoyo. Se sorprende al descubrir que el secreto de su felicidad es un matrimonio abierto, hasta que Carey cruza la línea y provoca un caos en todas sus relaciones.
En la isla de Berk, donde los vikingos y los dragones han sido enemigos por generaciones, Hipo se distingue. El ingenioso, pero olvidado, hijo del Jefe Estoico el Vasto, Hipo desafía siglos de tradición cuando hace amistad con Chimuelo, el temido dragón Furia Nocturna. Su vínculo inusual revela la verdadera naturaleza de los dragones, retando las fundaciones de la sociedad vikinga.
El regreso cinematográfico del fenómeno global, sigue a la familia Crawley y a su personal mientras entran a la década de 1930. Mary se verá envuelta en un escándalo público y la familia se enfrentará a problemas financieros, que llevaran a Los Crawley y al personal a adaptarse a los cambios que requiere Downton Abbey hacia el futuro.
Aquiles, un niño ashaninka de nueve años, es secuestrado de su aldea por Sendero Luminoso y, forzado a convivir y crecer dentro del movimiento terrorista, sobrevive impulsado por su obsesión de fugar y encontrar a su padre.
El film, de 110 minutos de duración, tiene la particularidad de estar conformado por 16 mini películas de entre 1 y 12 minutos, todas protagonizadas por Guillermo Francella en muy diferentes roles. Cada viñeta es autónoma, pero la suma de todas ellas construye una reflexión sobre el presente en tono de comedia, con una aguda crítica social. El film remite a la época de oro del cine italiano, con películas como Los Monstruos, Un burgués pequeño pequeño, o Viva Italia, de las que Francella y los directores son admiradores, pero con el tono e impronta que es sello distintivo de la filmografía de Duprat y Coh.
Combinando comedia y terror, la película es una versión atrevida e inesperada del famoso cuento, vista a través de los ojos de Elvira, la hermanastra de Cenicienta. La sangrienta película sigue a Elvira en su lucha por competir con su increíblemente bella hermanastra en un reino donde la belleza es un negocio brutal. Elvira hará todo lo posible por atraer la atención del príncipe
Tomás tiene 40 años y acaba de divorciarse hace unos meses. Romina, el amor de su adolescencia, ha vuelto a Lima y le trae los recuerdos de aquel fugaz romance escolar. Sin embargo, un viejo walkman le da la posibilidad de volver al pasado para intentar corregir los errores que cambien su destino. Una comedia al ritmo de Raúl Romero.
En un tranquilo rincón de Massachusetts, allá por 1970, un carpintero desempleado convertido en ladrón de arte aficionado planea su primer gran atraco. Cuando todo se descontrola, su vida se desmorona.
En el Perú de los años 60, la vida de una privilegiada mujer franco-peruana se desmorona tras la traición de su esposo, que la deja marginada de la alta sociedad. Forzada a replantearse su mundo, se acerca a personas de las propias comunidades que fue criada para menospreciar. Con nuevas alianzas, emprende un viaje transformador que desafía las normas sociales a través de una audaz aventura culinaria que celebra la extraordinaria diversidad de la cocina y gente peruana, encendiendo una revolución que redefine su vida.
Benjamín es un adolescente de provincia que se muda a Lima al ingresar a la Universidad. Su único propósito es conocer seres vivos pudientes y con un coeficiente intelectual mayor al suyo, que contribuyan en su camino al éxito cineasta, dicho en otras palabras: amigos pitucos. Lo logra. Su camino al éxito va rindiendo frutos, pero eso no es lo importante. Eso nosotros, sus seguidores y haters ya lo hemos visto. Lo que NO hemos visto a lo largo de su aún corta carrera es el lado “humano” y poco explorado de este joven vulgar: el lado pasional, el cual nace al conocer a Valeria, su primer amor; y más tarde a Alessia…
Tras mudarse al campo en busca de una nueva vida, una pareja comienza a experimentar fenómenos sobrenaturales que no solo alteran su vínculo, sino también su percepción de la relación... y de sí mismos.