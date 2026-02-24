Cartelera Cine en Lima y Perú hoy martes 24 de febrero

Atrapada en una ciudad al borde del colapso, Adelaida, entierra a su madre y queda completamente sola. En las calles de Caracas, las protestas son aplastadas con brutalidad. Al volver a casa, descubre que su apartamento ha sido invadido por un grupo de mujeres leales al régimen. Sin salida, se refugia en el piso contiguo, donde encuentra a su vecina muerta. Obligada a compartir su encierro con un joven en quien no puede confiar, cae en un claustrofóbico espiral de paranoia, miedo y muerte, hasta comprender que,para salvarse, debe renunciar a su identidad y asumir otra.
Davis (Chris Hemsworth) es un escurridizo ladrón cuyos atracos de alto riesgo tienen desconcertada a la policía. Davis está planeando su mayor golpe, con la esperanza de que sea el último, cuando se cruza en su camino Sharon (Halle Berry), una desilusionada ejecutiva de seguros con la que se ve obligado a trabajar, y Orman (Barry Keoghan) un ladrón rival, con métodos mucho más inquietantes que los de Davis. A medida que se acerca el golpe multimillonario, el implacable teniente Lubesnik (Mark Ruffalo), se acerca a la operación, aumentando considerablemente el riesgo de lo que está en juego y difuminando la línea entre cazador y presa. Pronto, cada uno tendrá que aceptar el coste de sus decisiones asumiendo que no hay vuelta atrás. Adaptación de las novelas de Don Winslow "Rotos".
En las heladas aguas del norte, desde las profundidades emerge el Kraken, una criatura colosal cuyo despertar desata una catástrofe sin precedentes y amenaza con arrasarlo todo. Hay leyendas… que nunca debieron regresar.
Una imaginación audaz y original de una de las historias de amor más grandes de todos los tiempos, “Cumbres Borrascosas” de Emerald Fennell está protagonizada por Margot Robbie como Cathy y Jacob Elordi como Heathcliff, cuya pasión prohibida se transforma de romántica a intoxicante en un épico relato de deseo, amor y locura.
Después de sobrevivir al fin del mundo por la caída de un cometa, Jeff Garrity, junto con su mujer Allison y su hijo Nathan, deciden abandonar el búnker que les ha mantenido a salvo cinco años para buscar una zona en Europa que podría ser habitable. Así, el último refugio es el principio de un nuevo comienzo. Juntos emprenderán un viaje donde los desastres naturales y los humanos que sobrevivieron han convertido el mundo en un auténtico infierno.
Will es una pequeña cabra con grandes sueños que recibe una oportunidad única en la vida para unirse a los profesionales y jugar al rugebol, un deporte de alta intensidad, mixto y de contacto total dominado por los animales más rápidos y feroces del mundo. A los nuevos compañeros de equipo de Will no les entusiasma tener a una cabrita en su plantilla, pero Will está decidido a revolucionar el deporte y demostrar de una vez por todas que «¡los pequeños saben jugar!».
De la escritora y directora ganadora del Óscar® Chloé Zhao, Hamnet cuenta la poderosa historia de amor que inspiró la creación de la obra maestra atemporal de Shakespeare, Hamlet.
Después de ser traicionada, herida de muerte y dada por muerta en su propio ensayo de boda, La Novia — Beatrix Kiddo — despierta de un largo coma y emprende un implacable viaje de venganza contra Bill y los demás miembros del Escuadrón de Asesinato Viper Letal. Esta versión unificada combina Kill Bill: Vol. 1 y Vol. 2 en un solo relato continuo, con secuencias inéditas — incluyendo una nueva animación — y restauraciones que revelan la historia tal como Quentin Tarantino siempre la concibió.
Incarnation cuenta la historia de una monja que se une a un detective para investigar una serie de suicidios para luego descubrir que estos están relacionados con una maldición.
El nominado al Óscar Timothée Chalamet protagoniza Marty Supremo (junto a Gwyneth Paltrow en el elenco), un retrato audaz y dinámico de Marty Reisman, un carismático neoyorquino soñador y charlatán que se niega a pasar desapercibido. En una ciudad que nunca duerme, Marty transforma un deporte ignorado, el ping pong, en su trampolín personal hacia la gloria. De buscavidas incansable a leyenda inesperada, su viaje desafía las reglas del éxito y del tiempo, culminando en una hazaña histórica
Valeria y sus excompañeros de colegio se reúnen veinticinco años después en el lugar donde compartieron su último verano inolvidable. En el reencuentro, salen a flote viejas rivalidades que los llevan a hilarantes situaciones en las que descubrirán el verdadero valor de la amistad y el peso del pasado en el presente.
En ZOOTOPIA 2 de Walt Disney Animation Studios, los detectives Judy Hopps (voz en inglés de Ginnifer Goodwin) y Nick Wilde (voz en inglés de Jason Bateman) se encuentran tras la pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópoli de animales.
Doug y Griff son muy buenos amigos desde que eran niños y siempre han soñado con hacer un remake de su película favorita de todos los tiempos: el «clásico cinematográfico» Anaconda. Cuando una crisis de mediana edad les anima a lanzarse por fin a la aventura, se adentran en la selva amazónica para empezar a rodar. Pero las cosas se ponen serias cuando aparece una anaconda gigante de verdad, convirtiendo su caótico y cómico plató de rodaje en una situación mortal. ¿La película que se morían por hacer, podría ser la que les mate?
Tercera entrega de la saga "Avatar". Presenta al Pueblo de las Cenizas, un clan Na'vi no tan pacífico que utilizará la violencia si lo necesita para conseguir sus objetivos, aunque sea contra otros clanes.
Un grupo de estudiantes de secundaria, sin saberlo, desata una pesadilla al encontrar un antiguo Silbato de la Muerte azteca. Al hacerlo sonar, liberan un escalofriante alarido capaz de invocar a sus propias muertes futuras, que comienzan a cazarlos sin descanso. A medida que el número de víctimas aumenta, los amigos se ven obligados a investigar los orígenes del siniestro artefacto en una carrera desesperada por detener la cadena de horrores que ellos mismos han puesto en marcha.
Mientras su matrimonio se desmorona silenciosamente, Alex se enfrenta a la mediana edad y a un divorcio inminente, buscando un nuevo propósito en el mundo de la comedia neoyorquina, mientras que Tess se enfrenta a los sacrificios que ha hecho por su familia, lo que les obliga a lidiar con la crianza compartida, la identidad y si el amor puede adoptar una nueva forma.
Una pareja, para celebrar su aniversario, hace una escapada romántica de fin de semana a una cabaña aislada. Cuando Malcolm (Sutherland) regresa repentinamente a la ciudad, Liz (Maslany) se encuentra aislada y en presencia de un mal indescriptible que desvela los horripilantes secretos de la cabaña.
Seis amigas se reúnen en una zona montañosa apartada para emprender una expedición a las cavernas. Pero cuando un desprendimiento de rocas las atrapa en las profundidades, lucharán por buscar un escape alternativo mientras son perseguidas por una raza de hambrientos depredadores.
Una relación inesperada… tan extraña como entrañable. “The Dangers in My Heart: La Película” Kyotaro Ichikawa es un estudiante de secundaria torpe y solitario, refugiado en libros oscuros y pensamientos que no puede compartir con nadie. Todo cambia cuando Anna Yamada, la chica más popular de la clase, empieza a aparecer en su mundo de las formas más inesperadas: en la biblioteca, tarareando sin razón, o acercándose demasiado a él. Su presencia rompe su rutina… y ocupa poco a poco su corazón. Sin darse cuenta, ambos comienzan a descubrir por primera vez lo que significa gustar de alguien. Entre silencios incómodos, malentendidos y emociones sinceras, la distancia entre ellos se acorta lentamente, dando paso a un romance tan torpe como adorable. #BokuYaba
En 2075, Iris, una niña de 10 años, ve caer del cielo a un niño misterioso con un traje arcoíris. Es Arco. Iris lo acogerá y lo ayudará por todos los medios posibles a regresar a casa.
Después de que un accidente de avión deje varados en una isla remota a una capaz empleada y a su molesto jefe, ella deberá utilizar sus habilidades de supervivencia para mantenerlos a ambos con vida, a pesar de su difícil relación.
Ambientada en el Tokio actual, FAMILIA EN RENTA sigue a un actor estadounidense (Brendan Fraser) que se esfuerza por encontrar su propósito en la vida, hasta que consigue un trabajo inusual: se une a una agencia japonesa de “familias de renta”, interpretando roles sustitutos para desconocidos. A medida que se sumerge en el mundo de sus clientes, comienza a establecer vínculos genuinos que desdibujan las líneas entre la ficción y la realidad. Al enfrentarse a las complejidades morales de su trabajo, redescubre el propósito, el sentido de pertenencia y la belleza silenciosa de las conexiones humanas.
Un doctor, un soldado, un contrabandista, un padre y un capitán. En un mundo dividido por fronteras y guerra, cinco vidas se cruzan en la búsqueda de seguridad y pertenencia. Sus historias revelan el dolor y la frágil belleza de quienes se atreven a comenzar de nuevo.
Killari, de 13 años, es elegida por el espíritu de los dioses tutelares como una danzante de tijeras. Su madre, Agucha, se opone; sin embargo, Remigio, su abuelo, encuentra esperanza en el interés de Killari por esta tradición y decide enseñarle los secretos de la “Danza de las Tijeras”
Sigue a una mujer luchadora que se alegra de empezar de nuevo como empleada doméstica de una pareja acomodada y elitista.
29 de enero de 2024. Los voluntarios de la Media Luna Roja reciben una llamada de emergencia. Una niña de 6 años está atrapada en un coche bajo fuego en Gaza, suplicando ser rescatada. Mientras intentan mantener el contacto telefónico con ella, hacen todo lo posible para enviarle una ambulancia. Su nombre: Hind Rajab.
Un grupo de animales que ha pasado toda su vida en un zoo de Nueva York acaba en la selva de Madagascar, y debe adaptarse a vivir en la naturaleza.
Una misteriosa carta lo llama de vuelta a Silent Hill en busca de su amor perdido, James encuentra un pueblo antaño reconocible y se topa con figuras terroríficas tanto familiares como nuevas, y empieza a cuestionarse su propia cordura.
Tras la muerte de su madre, las hermanas Nora y Agnes se reencuentran con su distanciado padre, Gustav Borg, un veterano director de cine de renombre, que le ofrece a su hija Nora, actriz de teatro, un papel en su próxima película. Nora lo rechaza y pronto descubre que le ha dado ese papel a una joven y entusiasta estrella de Hollywood. De repente, las dos hermanas deben sortear su complicada relación con su padre y lidiar con una actriz estadounidense que se encuentra en medio de su compleja dinámica familiar.