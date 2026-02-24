Un mototaxista fue atacado a balazos cuando iba a recoger a su hijo en San Juan de Lurigancho

El ataque armado ocurrió cerca del paradero conocido como ‘Loritos’. | Fuente: RPP / Mirian Ccahuana

Un mototaxista resultó gravemente herido en un violento ataque armado, perpetrado en el cruce de las calles Chiclayo y América, cerca al paradero conocido como ‘Loritos’, en el distrito de San Juan de Lurigancho (SJL), al este de Lima.

Según las primeras versiones, el hombre se dirigía a recoger a su hijo, cuando fue interceptado por dos sicarios, que le dispararon múltiples veces.

Malherido, el transportista fue trasladado de emergencia al Hospital San Juan de Lurigancho. Sin embargo, debido a la complejidad de las lesiones sufridas (tiene un proyectil alojado a la altura del mentón), el hombre tuvo que ser derivado al Hospital Dos de Mayo, donde lucha por su vida.



Crimen en investigación

Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar del ataque armado y comenzaron las diligencias de ley. Fuentes de la investigación consultadas por RPP identificaron al mototaxista como Rommel Llanto Aguirre.

Los familiares creen que el hombre fue atacado por una confusión, ya que -aseguraron- hace varios meses que dejó de laborar como mototaxista de la empresa ‘Asociación Huáscar’, que estaría siendo extorsionada por una banda criminal.

“Pasó por ahí y, en ese momento, ha sido el ataque. Me imagino que porque (el mototaxi) tiene la ‘pinta’ (el diseño) de la empresa. Me imagino que pensó que mi hermano está trabajando ahí en la empresa, pero mi hermano no está trabajando en esa empresa. Mi hermano está trabajando en otro lado”, refirió una pariente.

El caso ha quedado en manos de la Comisaría PNP de Santa Elizabeth.

