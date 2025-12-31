Últimas Noticias
Cartelera Cine en Lima y Perú hoy miércoles 31 de diciembre

La cartelera de películas de cines en Lima y Perú se renueva cada jueves. Revisa los títulos que se estrenan y mira los trailers.

Redacción RPP

31 de Diciembre del 2025

·
31 de Diciembre del 2025
ANACONDA
ANACONDA
A1h 40minACCIÓN
Director: Tom Gormican
Reparto: Paul Rudd,Steven Zahn,Jack Black
Sinopsis

Doug y Griff son muy buenos amigos desde que eran niños y siempre han soñado con hacer un remake de su película favorita de todos los tiempos: el «clásico cinematográfico» Anaconda. Cuando una crisis de mediana edad les anima a lanzarse por fin a la aventura, se adentran en la selva amazónica para empezar a rodar. Pero las cosas se ponen serias cuando aparece una anaconda gigante de verdad, convirtiendo su caótico y cómico plató de rodaje en una situación mortal. ¿La película que se morían por hacer, podría ser la que les mate?

Trailer
AVATAR: FUEGO Y CENIZAS
AVATAR: FUEGO Y CENIZAS
A3h 15minFANTASÍA
Director: James Cameron
Reparto: Zoe Saldaña,Sam Worthington,Stephen Lang
Sinopsis

Tercera entrega de la saga "Avatar". Presenta al Pueblo de las Cenizas, un clan Na'vi no tan pacífico que utilizará la violencia si lo necesita para conseguir sus objetivos, aunque sea contra otros clanes.

Trailer
BOB ESPONJA: EN BUSCA DE PANTALONES CUADRADOS
BOB ESPONJA: EN BUSCA DE PANTALONES CUADRADOS
A1h 36minINFANTIL
Director: Derek Drymon
Reparto: Mark Hamill,Tom Kenny,Clancy Brown
Sinopsis

Bob Esponja y sus amigos de Fondo de Bikini zarpan en el evento cinematográfico más grande, completamente nuevo e imperdible… Bob Esponja, En busca de los pantalones cuadrados. Desesperado por convertirse en un tipo importante, Bob Esponja se propone demostrar su valentía a Don Cangrejo siguiendo al Holandés Volador, un misterioso pirata fantasma, en una aventura cómica por el mar que lo llevará a las profundidades más profundas del océano, donde ninguna esponja ha llegado antes

ZOOTOPIA 2
ZOOTOPIA 2
A1h 48minINFANTIL
Director: Jared Bush
Reparto: Ginnifer Goodwin,Ke Huy Quan,Jason Bateman
Sinopsis

En ZOOTOPIA 2 de Walt Disney Animation Studios, los detectives Judy Hopps (voz en inglés de Ginnifer Goodwin) y Nick Wilde (voz en inglés de Jason Bateman) se encuentran tras la pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópoli de animales.

Trailer
FIVE NIGHTS AT FREDDY´S 2
FIVE NIGHTS AT FREDDY´S 2
B141h 44min
Director: Emma Tammi
Reparto: Elizabeth Lail,Piper Rubio,Josh Hutcherson
Sinopsis

Ha transcurrido un año desde la pesadilla sobrenatural en la pizzería de Freddy Fazbear. La historia de lo que ocurrió allí ha ido adquiriendo la talla de leyenda local, e incluso ha dado pie al primer “Faszfest”. El exguarda de seguridad Mike y la agente de policía Vanessa han ocultado la verdad a Abby, la hermana de 11 años de Mike, acerca del destino de sus amigos animatrónicos. Pero cuando Abby decide reconectar con Freddy, Bonnie, Chica y Foxy, desatará una serie de acontecimientos aterradores que revelarán oscuros secretos sobre el verdadero origen de Freddy’s, desencadenando un horror que llevaba décadas escondido y olvidado.

Trailer
BOB ESPONJA LA PELÍCULA
BOB ESPONJA LA PELÍCULA
APT1h 36minAnimación
Sinopsis

Sigue a Bob Esponja en su viaje a las profundidades del océano para enfrentarse al fantasma del Holandés Errante.

Trailer
BUGONIA
BUGONIA
+14 DNI2h 0minDrama
Sinopsis

Dos jóvenes obsesionados con las conspiraciones secuestran a la poderosa directora ejecutiva de una gran empresa, convencidos de que es una alienígena que pretende destruir el planeta Tierra.

CHAVIN DE HUANTAR EL RESCATE DEL SIGLO
CHAVIN DE HUANTAR EL RESCATE DEL SIGLO
+141h 35minAcción
Sinopsis

En una operación de rescate sin precedentes, comandos de élite se infiltran en una embajada sitiada por terroristas para liberar a decenas de rehenes, enfrentando un desafío que pondrá a prueba su valentía y humanidad.

Trailer
EL GRINCH [2000]
EL GRINCH [2000]
APT1h 44minFamiliar
Sinopsis

En las afueras de Whoville, vive el Grinch y busca venganza para arruinar la Navidad de todos los ciudadanos de la ciudad.

FUE SOLO UN ACCIDENTE
FUE SOLO UN ACCIDENTE
+141h 45minDrama
Sinopsis

Lo que comenzó como un pequeño accidente pone en movimiento una serie de consecuencias cada vez mayores.

Trailer
NADA ES LO QUE PARECE 3
NADA ES LO QUE PARECE 3
+141h 55minSuspenso
Sinopsis

Los Cuatro Jinetes están de regreso… y no vienen solos. Una nueva generación de ilusionistas se une al equipo para llevar la magia al siguiente nivel. Más giros, más trampas, más espectáculo. Nada es lo que parece... y esta vez, menos que nunca.

VALOR SENTIMENTAL
VALOR SENTIMENTAL
+142h 15minDrama
Sinopsis

Tras la muerte de su madre, las hermanas Nora y Agnes se reencuentran con su distanciado padre, Gustav Borg, un veterano director de cine de renombre, que le ofrece a su hija Nora, actriz de teatro, un papel en su próxima película. Nora lo rechaza y pronto descubre que le ha dado ese papel a una joven y entusiasta estrella de Hollywood. De repente, las dos hermanas deben sortear su complicada relación con su padre y lidiar con una actriz estadounidense que se encuentra en medio de su compleja dinámica familiar.

