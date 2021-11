'Eternals' y 'Alerta Roja' son las películas que podrás ver en cines este fin de semana. | Fuente: Composición

Este fin de semana vive la experiencia del cine con las nuevas películas que ingresaron a la cartelera en los cines peruanos. Conoce las cintas que podrás ver en Cineplanet, MovieTime Cinemas, Cinemark y Cine Star.

Prepárate para ver las películas en pantalla grande y mira los tráilers en nuestra nota.

Eternals

Marvel Studios presenta un nuevo e increíble equipo de Súper Héroes del Universo Cinematográfico de Marvel: una raza inmortal de héroes de elite que han vivido en secreto en la Tierra durante años para proteger y formar a las civilizaciones. Tras los eventos de 'Avengers: Endgame', una tragedia inesperada los obliga a salir de las sombras para reunirse y enfrentarse al enemigo más antiguo del hombre: los Desviantes.

Alerta Roja

Un Aviso Rojo emitido por Interpol es una alerta global para cazar y capturar a los más buscados del mundo. Pero cuando un atraco reúne al principal perfilador del FBI (Johnson) y dos criminales rivales (Gadot, Reynolds), no se sabe qué pasará. También está disponible en Netflix.

El Monasterio, La Puerta del Diablo

Irlanda del Norte en 1960. Dos sacerdotes vaticanos visitan un convento de clausura donde filman con sus cámaras de 16 mm un terrible asilo con monjas tiránicas, rituales de abusos y posesiones demoníacas. Todo comienza cuando el Padre Thomas Riley y el Padre John Thornton son enviados por la Santa Sede a este convento de la Magdalenta, que acoge prostitutas, huérfanas, mujeres mentalmente inestables y embarazadas solteras, para investigar el misterioso reporte de una estatua de la Virgen María que aparentemente sangra.

Espíritus Oscuros

En Antlers, una pequeña ciudad de Oregón, una profesora (Keri Russel) y su hermano (Jesse Plemons), el sheriff de la localidad, se empiezan a interesar por un estudiante misterioso y distante. A medida que se van conociendo, descubre que el joven esconde un peligroso secreto que podría tener consecuencias fatales.

Asalto a la Casa de la Moneda

La leyenda de que el Banco de España es inexpugnable y no se puede atracar no asusta a Thom Johnson (Freddie Highmore), el brillante y joven ingeniero reclutado para averiguar cómo acceder a su interior. El objetivo es un pequeño tesoro que va a estar depositado en el banco solo diez días. Diez días para descubrir el secreto de la caja, diez días para urdir un plan, diez días para preparar el asalto, diez días para aprovecharse de un plan de fuga irrepetible, cuando la esperada final del Mundial de Fútbol de Sudáfrica reúna a cientos de miles de aficionados a las puertas del propio Banco. Diez días para alcanzar la gloria… o para acabar en prisión.

Ainbo, La Guerrera del Amazonas

'Ainbo - Spirit of the Amazon' es el viaje épico de una joven heroína y sus Guías Espirituales, "Dillo" un armadillo lindo y divertido y "Vaca" un tapir de gran tamaño tonto, que se embarcan en un búsqueda para salvar su hogar en la espectacular selva amazónica.

Las Mejores Familias

En Las Mejores Familias, la revelación en un almuerzo de un gran secreto guardado por 30 años pone de patas arriba el mundo idealizado de dos familias limeñas de clase alta – y el de sus empleados también – forzándolos a sacar todos los trapos sucios al aire, romper con las apariencias, y descubrir en el transcurso de esa reunión una nueva manera de definir “familia”.

Bonnie Bears: La Vida Salvaje

¡La genética nunca ha sido tan divertida! Se abre un nuevo y emocionante lugar en Pine Tree Mountain, "Wild Land", que ofrece una experiencia legendaria. ¡Al usar un brazalete que altera los genes, los invitados pueden transformarse en una variedad de animales! Vick descubre que "Wild Land" está organizando una competencia con un gran premio y decide participar. Se une a Bramble y un hombre misterioso llamado León, ¡ganando asombrosamente el torneo! Poco después, el propietario, Tom, atrapa a Leon tratando de copiar en secreto los datos del parque, y Vick descubre que los invitados híbridos se están volviendo salvajes y atacan a otros ... ¿Quién es el misterioso León? ¿Es Tom el cerebro con el que Vick tiene que luchar?





