"La Casa de Gucci" y "Presencias siniestras" son dos de las películas que se estrenan en cines peruanos el jueves 25 de noviembre. | Fuente: Composición

¿Cuáles son los estrenos para este jueves 25 de noviembre? Conoce las películas que podrás ver en Cineplanet, MovieTime Cinemas, Cinemark y Cine Star.

Hay para todos los gustos: desde infantiles hasta de terror. Mira la cartelera, planea y elige a tu favorita.

El viaje macho

Narra la historia de Carlos Espejo (Luis Ramírez), quien ha cumplida una larga e injusta condena, al salir de prisión descubre que su vida se ha desvanecido: su hijo se ha marchado lejos, su casa ya no le pertenece y sus amigos apenas lo recuerdan. Sin más a que aferrarse el paciente Carlos encontrará en Huancayo a una ciudad extraña y hostil y se dejará llevar por la quebrada andina montado en el mítico “tren macho”, guiando a Nazario (Amiel Cayo), un invidente que conoció en la cárcel y quien también busca regresar a casa. Así ambos emprenden “El viaje macho” hacia la última libertad.

Annette

Henry es un cómico con un enorme sentido del humor. Ann es una cantante conocida en el mundo entero. Juntos, bajo los focos, forman una pareja glamorosa y feliz. La llegada de Annette, su primera hija, una niña misteriosa con un destino excepcional, va a cambiar totalmente sus vidas.

Cacería de brujas

En un Estados Unidos moderno en el que las brujas son reales y la brujería es ilegal, una adolescente debe enfrentarse a sus propios demonios y prejuicios mientras ayuda a dos brujas a evitar a las fuerzas de la autoridad y a cruzar la frontera sur para refugiarse en México.

Encanto

Cuenta la historia de los Madrigal, una familia extraordinaria que vive escondida en las montañas de Colombia, en una casa mágica, en un pueblo vibrante, en un lugar maravilloso conocido como Encanto. La magia de Encanto ha bendecido a todos los niños y niñas de la familia con un don único, desde súper fuerza hasta el poder de sanar. A todos, excepto a Mirabel. Pero cuando descubre que la magia que rodea al Encanto corre peligro, Mirabel decide que ella, la única Madrigal sin poderes mágicos, podría ser la última esperanza de su excepcional familia.

La casa Gucci

Drama criminal en torno al asesinato en 1995 de Maurizio Gucci, nieto del fundador del imperio de la moda Gucci, que apareció asesinado por orden de su exmujer Patrizia Reggiani, conocida como la "viuda negra de Italia". Adaptación del libro de Sara Gay Forden, publicado en 2001, 'The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed'.

Presencias Siniestras

Una aspirante a director Mi Jeong, que busca la película que se dice que fue hecha por un fantasma. Durante su búsqueda, se encuentra con Jae Hyeon, el verdadero director de la película.





