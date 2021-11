"El viaje macho", protagonizado por Amiel Cayo y Magaly Solier, se estrena el 25 de noviembre en cines. | Fuente: Twitter

La película peruana “El viaje macho” se estrenará en cines peruanos desde este jueves 25 de noviembre. Dirigida por el huancaíno Luis Basurto, esta cinta será transmitido en Huancayo, Lima y otras ciudades del Perú.

El filme está protagonizado por Magaly Solier, Juan Ubaldo Huamán, Amiel Cayo y Luis Ramírez. Si bien se tenía previsto que se estrenara en cines en abril de 2020, la pandemia hizo que se suspendiera.

Ahora, a más de un año y medio después, “El viaje macho” podrá ser visto oficialmente por el público peruano.

¿De qué trata ‘El viaje macho’?

"El viaje macho" cuenta la historia de Carlos Espejo (Luis Ramírez), quien ha cumplida una larga e injusta condena. Al salir de prisión, descubre que su vida se ha desvanecido: su hijo se ha marchado lejos, su casa ya no le pertenece y sus amigos apenas lo recuerdan.

Sin más a que aferrarse, él encontrará en Huancayo una ciudad extraña y hostil. Se dejará llevar por la quebrada andina montado en el mítico Tren Macho, guiando a Nazario (Amiel Cayo), un invidente que conoció en la cárcel y quien también busca regresar a casa.

“El viaje macho” fue estrenado internacionalmente en Francia en el Festival de Biarritz de Amérique Latine, recibiendo excelentes comentarios del público francés. La ópera prima de Luis Basurto fue financiada con fondos del Concurso de Largometrajes Exclusivo para las Regiones del País del Ministerio de Cultura y con el apoyo al desarrollo de proyectos de IBERMEDIA.

