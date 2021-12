La película de Chérnobil y la nueva entrega de Resident Evil se estrenarán este jueves 2 de diciembre en los cines peruanos. | Fuente: Composición

Como todos los jueves, la cartelera se renueva con las mejores cintas animadas, de acción y terror en Cineplanet, MovieTime Cinemas, Cinemark y Cine Star. Prepárate para ver las películas en estreno en pantalla grande este jueves 2 de diciembre y mira los tráilers en nuestra nota.

El fantasma de la caja de música

Cuando Sophie, una niña de 8 años, queda trágicamente huérfana, su tía Annabelle se hace cargo de ella. Las dos se mudan a una casa antigua y misteriosa donde Sophie encuentra una caja de madera con un extraño símbolo dibujados en ella. Descubren que es una hermosa caja de música. Cada vez que la caja de música se vuelve a tocar, la melodía sorprendentemente escalofriante se reproduce un poco más y más cautivando a Sophie. Pronto, la caja de música comienza a afectar el comportamiento y la salud de Sophie, Annabelle descubre que la caja de música tiene un espíritu maligno que busca poseer a Sophie y destruir a Annabelle. Annabelle debe de tratar de impedir que la caja de música toque la última melodía y que el espíritu de Sophie sea poseído por el mal.

Chernóbil: la película

Chernóbil es el primer largometraje ruso sobre los estragos de la explosión en la central nuclear de Chernóbil, cuando cientos de personas sacrificaron sus vidas para limpiar el lugar del desastre, y exitosamente previnieron un desastre aún mayor que pudo haber convertido a gran parte del continente europeo en una inhabitable zona de exclusión. El inesperado héroe de la película es Alexey, un bombero en la central nuclear. Él es acompañado por Valery, un ingeniero, y Boris, un buzo militar, en una peligrosa misión para drenar agua de un reservorio ubicado bajo el incendiado reactor. No tienen tiempo para una planificación apropiada; el agua en los pasillos inundados que tendrán que atravesar se está calentando cada vez más, conforme se acercan al centro del reactor. Preparados para sacrificar sus propias vidas para prevenir una catástrofe más grande, los tres hombres descienden a las profundidades del edificio del reactor.

Operacion Vanguardia

Vanguard, una compañía de guardaespaldas, es la última esperanza de supervivencia para un contable que es perseguido por la organización de mercenarios más peligrosa del planeta.

Resident Evil: bienvenidos a Raccoon City

Nueva adaptación al cine de los videojuegos de Capcom. La que fue una pujante ciudad sede del gigante farmacéutico Umbrella Corporation, Raccoon City, es ahora un pueblo agonizante del Medio Oeste. El éxodo de la compañía dejó a la ciudad convertida en un erial… con un gran mal gestándose bajo la superficie. Cuando ese mal se desata, un grupo de supervivientes deben unirse para destapar la verdad detrás de Umbrella y sobrevivir a la noche.

Rey Richard: una familia ganadora

Una mirada a cómo las superestrellas del tenis Venus y Serena Williams se convirtieron en quienes son después del entrenamiento de su padre Richard Williams.





