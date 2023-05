Cartelera: conoce los estrenos para este jueves 4 de mayo en los cines nacionales

¿Cuáles son los estrenos para este jueves 4 de mayo? Conoce las películas que podrás ver en Cineplanet, MovieTime Cinemas, Cinemark y CineStar.

Hay para todos los gustos: desde infantiles hasta de terror. Mira la cartelera, planea y elige a tu favorita.

1. ' Guardianes de la Galaxia 3'

Sigue a Star-Lord, todavía recuperándose de la pérdida de Gamora, que debe reunir a su equipo para defender el universo junto con la protección de uno de los suyos. Una misión que, si no se completa, podría llevar al final de los Guardianes tal como los conocemos.

2. ' Qué viaje con papá'

Meara sueña con unas vacaciones llenas de diversión y aventura como las historias que le cuenta su papá. Desafortunadamente la situación económica familiar no es muy buena. Su papá no tiene un trabajo estable y su único ingreso proviene de las propinas que le dejan por hacer de “estatua viviente” en los parques.

Ante la petición de su esposa de no ilusionar a su hija con unas vacaciones que no pueden pagar y rogándole por no romperle el corazón, Larry decidirá emprender un viaje con Meara llevando sólo un bote lleno de monedas y el sueño de crear una aventura especial para su hija. “¡Qué viaje con papá!” es una divertida comedia familiar donde el amor de un padre a su hija, a la que no quiere decepcionar, hará que las situaciones más desafortunadas se conviertan en las mejores vacaciones de sus vidas.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER+ 24 Estreno: ANTONIA EN LA VIDA, un filme independiente peruano hecho por mujeres

¡Es turno de una película peruana! Se estrena "Antonia en la vida", filme independiente peruano hecho íntegramente por mujeres. Renato León conversó con su directora Natalia Rojas Gamarra sobre el proceso del filme, así como sus proyecciones en el Centro Cultural PUCP y en distintas regiones del país. ¡Escucha y comparte!