‘Guardianes de la Galaxia 3’: Este es el soundtrack oficial de la nueva cinta de Marvel

Siguiendo con la fase 5 del Universo Cinematográfico de Marvel, este 4 de mayo se estrena en los cines peruanos la tercera cinta de los Guardianes de la Galaxia, una película que marcará el punto final de las aventuras de este peculiar grupo de superhéroes.

La tercera entrega de esta historia está dirigida por James Gunn, quien también se despide de Marvel para dar comienzo su aventura como el nuevo jefe de DC Cómics, encargado de crear un universo cinematográfico y televisivo.

Una de las principales características de “Guardianes de la Galaxia” es la grandiosa banda sonora que acompaña su narración. ¿Qué canción serán parte de esta tercera película?

Banda sonora de ‘Guardianes de la Galaxia Vol.3’

El estreno de “Guardianes de la Galaxia Vol.3” es uno de los hitos más esperados de esta nueva fase del Universo Cinematográfico de Marvel, quienes ya quieren ver cómo terminará la historia de Peter Quill, Rocket Raccoon, Gamora, entre otros.

De acuerdo a James Gunn, director y guionista de la cinta, el soundtrack oficial de la tercera entrega ya se encuentra disponible en Spotify.

A través de su cuenta de Twitter, el estadounidense reveló el título oficial de la lista musical que contiene los temas de la banda sonora de la película. Según las declaraciones de Gunn, estas canciones no solo marcarán esta tercera entrega, sino también el final de esta trilogía de superhéroes que se ganaron el cariño de los fanáticos.

“¡La banda sonora de Guardianes de la Galaxia Vol.3 ya está disponible en Spotify! Escucha la música antes de ver la película en cines el 5 de mayo”, mencionó Gunn en sus redes sociales.





La playlist está conformado por los siguientes 17 temas:

“Creep” – Radiohead

“Crazy on You” – Heart

“Since You Been Gone” – Rainbow

“In the Meantime” – Spacehog

“Reasons” – Earth, Wind and Fire

“Do You Realice?” – The Flaming Lips

“We Care a Lot” – Faith No More

“Koinu no Carnival” - From “Minute Waltz”- (Instrumental) – EHAMIC

“I’m Always Chasing Rainbows” - Alice Cooper

“San Francisco” - The Mowglis

“Poor Girl” - X

“This is the Day” - The The

“No Sleep Til Brooklyn” - Beastie Boys

“Dog Days Are Over” - Florence + Machine

“Badlands” - Bruce Springsteen

“I Will Dare” - The Replacements

“Come and Get Your Love” - Redbone (Rerecorded Version)





