"El buen patrón" y "Minions: Nace un villano" son los dos estrenos de la cartelera local

La cartelera local se renueva este jueves 30 de junio, con dos películas de estreno que tienen algo en común: la comedia. Hablamos de “El buen patrón”, película española, protagonizada por Javier Bardem, y “Minions: Nace un villano”, precuela de una de las franquicias animadas más populares de todos los tiempos “Minions”, también conocida como “Mi villano favorito”.

Conoce estas dos películas que podrás ver en Cineplanet, MovieTime Cinemas, Cinemark, Cine Star y otros cines a nivel nacional.

“El buen patrón”

Julio Blanco, el carismático propietario de una empresa que fabrica balanzas industriales en una ciudad española de provincias, espera la inminente visita de una comisión que decidirá la obtención de un premio local a la excelencia empresarial. Todo tiene que estar perfecto para la visita.

Sin embargo, todo parece conspirar contra él. Trabajando a contrarreloj, Blanco intenta resolver los problemas de sus empleados, cruzando para ello todas las líneas imaginables, y dando lugar a una inesperada y explosiva sucesión de acontecimientos de imprevisibles consecuencias.

“Minions: Nace un villano”

Hasta los villanos tuvieron una adolescencia difícil, y esta película nos presenta a un Gru de 12 años (voz de Steve Carrell), y su sueño de convertirse en el supervillano más grande del mundo. En el corazón de la década de los setenta, en medio de una oleada de cabello con plumas y jeans acampanados.

Fan de un supergrupo de supervillanos conocido como Vicious 6, Gru trama un plan para volverse lo suficientemente malvado como para unirse a ellos. Cuando estos expulsan a su líder, el legendario luchador Wild Knuckles (voz de Alan Arkin), Gru se entrevista para convertirse en su nuevo miembro, pero las cosas no van bien. Felizmente tiene el apoyo de sus fieles minions.

Otras películas que siguen en cartera

"Todo en todas partes al mismo tiempo"

Una inmigrante china, se ve envuelta en una aventura salvaje en la que solo ella puede salvar el mundo explorando otros universos. Desafortunadamente, esto la lleva a una aventura aún mayor cuando se encuentra perdida en los mundos infinitos del multiverso.

"Igualita a mí"



Fredy, un soltero de 48 años, sin hijos, que sigue viviendo como si fuese un adolescente, conoce a Aylín, una joven de 30 años, que cree ser su hija. Luego de la prueba de ADN, el resultado les confirma, no solo que sí es su padre, sino que Aylín está embarazada de su exnovio. ¡Padre y futuro abuelo de la noche a la mañana! La vida de Fredy da un giro de 180 grados cuando menos lo esperaba.

"Lightyear"

La historia del origen de Buzz Lightyear, el héroe que inspiró el juguete, y que nos da a conocer al legendario Guardián Espacial que acabaría contando con generaciones de fans.

