Como todos los jueves, la cartelera se renueva con las mejores cintas animadas, de acción y terror en Cineplanet, MovieTime Cinemas, Cinemark y Cine Star. Prepárate para ver las películas en estreno en pantalla grande este jueves 25 de agosto y mira los tráilers en nuestra nota.

Películas en estreno el jueves 25 de agosto

1. After: Amor Infinito

En la cuarta y última entrega de la serie 'After', Tessa ya no es la chica dulce era cuando conoció a Hardin. Entiende todas las emociones problemáticas que se esconden bajo el exterior de él, y sabe que es la única que puede calmarlo cuando estalla. Él la necesita, pero ¿ella lo necesita a él? A medida que salen a la luz más hechos del trágico pasado de Hardin, él se vuelve más oscuro, y empuja con más fuerza a Tessa -y a todos los demás en su vida- a alejarse. Tessa no está segura de poder salvarlo sin sacrificarse a sí misma. ¿Se mantendrán unidos o se separarán para siempre?

2. Jack en la Caja Maldita 2

Cuando una mujer moribunda abre una caja de sorpresas vintage, hace un trato con el demonio que hay dentro para curar su enfermedad a cambio de ayudarle a cobrarse seis víctimas inocentes.

3. La Pena Máxima

Basada en la novela homónima de Santiago Roncagliolo. Un hombre es asesinado en Lima durante el mundial de fútbol Argentina 78. Félix Chacaltana, un empleado administrativo del gobierno, investiga el asesinato y descubre una trama internacional de secuestro, desaparición y tortura. Félix también comienza a descubrir la vida secreta del país. Aunque aparentemente, el Perú está a punto de volver a la democracia, opositores peruanos y perseguidos argentinos comienzan a desaparecer en operativos militares por toda la ciudad. Félix intenta denunciarlo, pero nadie le cree. O quizá a nadie le importa porque hay un mundial. Félix no lo sabe, pero está a punto de perder la virginidad sexual, política e incluso futbolística.

4. Las Aventuras del Agente Dolittle

Tae-ju, el principal agente de seguridad nacional y zoófobo, de repente recibe la capacidad de hablar con los animales después de un extraño accidente.

5. NOP

Dos residentes de un remoto pueblo en el interior de California realizan un descubrimiento tan insólito como escalofriante… Tercer largometraje de Jordan Peele tras 'Déjame salir' y 'Nosotros'.





