Crítica y análisis de Gladiator II: ¿Está a la altura de su predecesora?

Según los críticos, la secuela de Gladiador no se despega de la historia original, pero sí sorprende por su espectáculo visual.

Desde su estreno en el cine hace apenas ocho días, no han parado de llover las críticas buenas y otras no tanto sobre Gladiator II. Esta secuela dirigida por Ridley Scott tenía la difícil tarea de estar a la altura de su predecesora, la cinta del año 2000 que ganó el Oscar a la Mejor Película. Con un elenco de altura que cuenta con Paul Mescal, Denzel Washington y Pedro Pascal, esta secuela busca que los espectadores revivan las historias y batallas épicas en la Antigua Roma. Sin embargo, las opiniones entre los críticos siguen divididas, y aquí mencionamos algunas de las más destacadas

Las críticas más sonadas de Gladiator II

Ridley Scott regala una perfecta maestría visual

De acuerdo a la opinión de Manohla Dargis de The New York Times, Ridley Scott, es fiel a su estilo en esta película y logra capturar la inmensidad visual y la brutalidad de la época romana, con escenas de batalla en perfecta coreografía y un diseño de producción único que hace que el espectador viaje al Coliseo, aunque la secuela no tiene la misma profundidad emocional que la primera película.

“Scott te atrapa con sus actores, el dinamismo de su realización cinematográfica y momentos de belleza que son imposibles de ignorar”, agregó Dargis en su artículo.

“Una epopeya sin propósito"

Por su parte, el crítico de The Washington Post, Ty Burr, opina que la película no tiene el esplendor de la primera. “Es una epopeya sin propósito, ideal para un domingo perezoso, pero no tiene el impacto emocional de su predecesora.” Además, considera que Gladiador 2 parece más un producto de consumo que una obra maestra épica, aunque sí cumple con el impacto visual.

"Un guion que no se despega del original"

La trama de Gladiator II conecta la historia con elementos familiares de la primera parte, lo que genera una sensación de estar viendo la misma película, mientras que el guion no aporta algo nuevo. Para David Rooney, de The Hollywood Reporter, "La secuela ofrece las batallas e intrigas que los fanáticos esperan, pero sufre por ser demasiado servil al original."

Denzel Washington y Paul Mescal están en la cima del elenco

Uno de los puntos más fuertes de Gladiador 2 es su elenco, en los que destacan Paul Mescal, como Lucius y Denzel Washington, como el magnate de gladiadores. Apenas se publicó el tráiler, se comenzó a especular sobre una posible nominación al Oscar para Washington. Según Variety, "las actuaciones individuales podrían ser clave para que la película logre reconocimiento en las principales premiaciones."

Los actores Paul Mescal y Denzel Washington podrían obtener una nominación a los Oscar por su destacada actuación | Fuente: https://www.imdb.com/

Competencia con Wicked por el primer lugar en taquilla

El esperado estreno de Gladiator II coincidió con la primera parte de Wicked, lo que pudo impactar y perjudicar su desempeño en taquilla. “La adaptación del musical obtuvo 114 millones de dólares ante los 55,5 millones de Gladiador”, por lo que la película rosa de Glinda y Elphaba destronó al Imperio Romano, según el diario Milenio.

Con una aprobación de 74% en la página Rotten Tomatoes y una puntuación de 7.1 en IMDb, la película Gladiador 2 ha tenido una recepción bastante positiva por parte del público. Aunque tiene posibilidades de figurar en las próximas premiaciones por su elenco, impacto visual y fotografía, queda claro que la secuela, podría no alcanzar el estatus legendario de la primera entrega.