Críticas a Moana 2: ¿Una secuela que no alcanza la magia y la aventura de la película original?

Con un día de estreno, las críticas buenas y malas de la secuela de Moana se centran en su atractivo visual, nuevos personajes y la comparación con la primera película.

Moana 2 ha generado altas expectativas tras el éxito de su primera entrega, pero las opiniones sobre esta secuela, que apenas tiene un día que se estrenó, han sido divididas.

Mientras que algunos consideran que mantiene la calidad visual típica de Disney y es una historia llena de aventuras, varios críticos coinciden en que no tiene la misma frescura y emoción de la primera entrega. Hoy traemos las principales críticas de Moana 2 para que tú también las conozcas y des tu opinión.

Animación sobresaliente, pero duras críticas a la historia

Varios críticos, que dejaron sus reseñas en Rotten Tomatoes y Sensacine, coinciden en que Moana 2 tiene una impresionante animación, “se sube a una ola de animación sorprendente, pero su historia se desvía y la hace débil”. Aunque sí logra acaparar la atención como una aventura colorida, creen que no está a la altura de la original.

En comparación con la primera película, esta secuela no logra igualar ese nivel de originalidad y conexión emocional.

Falta de cohesión para contar la historia

Según la reseña en The Guardian, la película da la impresión de ser una serie de episodios pegados por su narrativa cortada, "originalmente planeada como una serie de televisión, ahora un largometraje, Moana 2 es la secuela del exitoso anime familiar de Disney, Moana, de 2016, y en realidad es una porción envasada al vacío de contenido de IP digital". El público podría tener dificultades para seguir ciertos giros en la trama, ya que la estructura tipo episodios afecta el seguimiento de la historia.

Por otro lado, el villano principal solo tiene una pequeña aparición en escena, lo que afecta la tensión y el impacto emocional de la historia, y además la convierte en algo interesante de ver pero con una narrativa débil, dejando al espectador con ganas de algo más.

La estructura de la película contada tipo episodios fue bastante criticada | Fuente: Disney

Nuevos personajes carecen de fuerza

Por su parte, el crítico de cine, Jake Cole, escribió que los nuevos personajes secundarios que se incluyeron en la historia no recibieron la mejor bienvenida, ya que son descritos como “irritantes” o “innecesarios”. Ejemplo de ello son un anciano granjero y un fanático de Maui que aportan poco al desarrollo de la historia. "Es una lástima porque la original "Moana" es la película animada más ligera y alegre que Disney ha hecho en una década", agregó Cole.

En cuanto a los personajes, no todo es malo, porque el regreso de Moana (Auli’i Cravalho) y Maui (Dwayne Johnson) sí fue uno de los aciertos, aunque no tapan las deficiencias del resto del elenco.

Según las críticas a los nuevos personajes de Moana les faltó más fuerza en la historia | Fuente: Disney

Canciones menos pegadizas

Con canciones que se convirtieron en un clásico como How Far I'll Go y You're Welcome, la primera película de Moana logró destacar por su banda sonora. Mientras tanto, Moana 2 cuenta con composiciones de Abigail Barlow y Emily Bear, que mantienen el tono polinesio, pero menos pegadizas.

Una secuela con un gran espectáculo visual

Dejando a un lado las críticas, Moana 2 sigue siendo un espectáculo visual. Las islas, el océano y los elementos mágicos están representados con una gran calidad gráfica. Sin embargo, los espectadores no puedan apreciar plenamente el trabajo de los animadores, debido al ritmo acelerado de la película.

Como señala Rotten Tomatoes, si bien la película es una “montaña rusa visual”, carece de la originalidad y la emoción que hicieron de Moana un éxito tanto de crítica como de taquilla. Esta secuela deja mucho que desear, pero para los más pequeños, sigue siendo una aventura entretenida que vale la pena disfrutar en la gran pantalla.