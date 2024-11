¿Es Christmas in the Spotlight un reflejo del romance entre Taylor Swift y Travis Kelce?

En la película Christmas in the Spotlight hay varios guiños que conectan con la vida personal y carrera de la cantante Taylor Swift.

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

La idea de crear una película romántica navideña, inspirada en una pareja famosa, resulta muy atractiva, por lo que Lifetime no perdió el tiempo. Y es que su nueva producción, Christmas in the Spotlight, ha capturado la atención de los fanáticos por su especial parecido con el romance entre la famosa cantante Taylor Swift y el jugador de la NFL, Travis Kelce.

Una historia que suena bastante familiar

Esta película, escrita por Eirene Tran Donohue, que además se ha declarado una admiradora de Swift, relata la vida una estrella pop mundial, llamada Bowyn y Drew, un receptor abierto de la NFL conocido por su carisma, valores familiares y pasado fiestero. Ambos se conocen tras bastidores en un concierto de Bowyn, y surge el flechazo, lo que hace recordar cómo Travis Kelce intentó llamar la atención de Taylor Swift durante su Eras Tour, encuentro que además marcó el inicio de su relación mediática.

Varios guiños para los Swifties

Los fanáticos seguramente van a disfrutar de esta película, la cual está llena de referencias a Taylor Swift., tales como el número 13 de Drew en su equipo ficticio, los Bombers, que hace alusión al número favorito de Swift. Asimismo, los seguidores de Bowyn son llamados "Arrowheads", un término que recuerda el nombre del estadio de los Kansas City Chiefs y a la canción de Swift titulada "The Archer".

De igual manera, el vestuario y los videos musicales en la película tienen un aire a las eras musicales de Swift. Jessica Lord, quien interpreta a Bowyn, dijo que se había inspirado en el estilo de Swift para encarnar su papel.

Historia navideña y un romance moderno

Para producir Christmas in the Spotlight, se combinaron el espíritu del romance navideño con varios elementos que harán que los fanáticos de Swift y Kelce se sientan conectados con esta historia fresca que promete ser un clásico moderno para estas fiestas navideñas.