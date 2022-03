El colombiano David Bohórquez, director de "Diavlo" | Fuente: Instagram / David Bohórquez

Entretenernos a partir de nuestros propios miedos es el gran objetivo del cine de terror, pero también hacernos más conscientes de su existencia. Alguien que se ve a sí mismo como un espíritu libre temerá, más que nada en el mundo, ser prisionero del destino, de algo que ya está escrito. Este es el tema de “Diavlo”, película que ingresa en nuestra cartelera este jueves 17.

“Diavlo” cuenta la historia de Cherry (María Camila Pérez), una joven enfermera que llega a una alejada casa para ayudar con el cuidado de un anciano, sin saber que tiene vínculos con la familia que la habita. Y también la de Dwayne (Marvens Passiano), el sirviente, que parece resignado a que su vida se mantenga tal como está.

RPP Noticias habló con David Bohrquez, el director de esta coproducción colombiano-estadounidense, que ha sido grabada totalmente en inglés, pero que no por ello pierde ese toque latino.

“'Diavlo' tiene esa particularidad. En Estados Unidos me han dicho que tiene un estilo nortemaricano, pero no al 100%, y eso lo tomo como un halago, porque de alguna manera nuestra latinidad está manifiesta y al mezclarse con todos estos elementos anglos, se genera una propuesta interesante”, nos explicó el joven director de 31 años.



“Diavlo” comienza con un flashback a la infancia de su protagonista, Cherry, una huérfana que era tratada como un bicho raro por la mayoría de internas del orfanato donde vivía. Estos recuerdos recurrentes la atormentan, pero ella hace lo posible para que no interfieran en su presente, el cual ve con optimismo.

“Al participar en este proyecto también como escritor, acudí a lo que todos como seres humanos tenemos, que son las experiencias pasadas de cuando somos niños y vamos creciendo. Al tratarse de una película de terror, estos recuerdos no son tan bonitos, pero traté de mantenerlos muy humanos”, nos comentó David Bohórquez.

Y esto es patente a lo largo de la película. Las escenas de terror están muy bien compensadas con las que nos muestran el lado más sensible de los personajes, justificando el uso del miedo.

“A hora de escribir el guion, fui conociendo y entendiendo a Cherry. Al buscar en este personaje inocente, carismático, poco a poco fui encontrando sus miedos. Así fue que empecé a atar todo, hasta que se hizo visible para mí y lo plasmé en el papel y luego en la cámara”, reveló el director.



La actriz María Camila Pérez interpreta a Cherry, la protagonista de "Diavlo"

Influenciado por Pawlikowski y los hermanos Coen

Una de las cosas que más llama la atención en “Diavlo” es el trabajo de la imagen. Las tomas dan la impresión de que el espectador está escondido en algún rincón de la casa, siendo testigo de lo que va sucediendo. Esto puede deberse a que a los extremos de la pantalla la imagen se hace más curva y hasta inclinada.

Cuando quisimos saber cómo logró ese efecto, David Bohórquez no tuvo reparos en explicárnoslo. “Escogimos unos lentes bastante antiguos, que se ven con aberración [inclinación] en las esquinas. Esta particularidad estética aporta mucho a la narrativa de la película”.

También quisimos conocer sus principales influencias cinematográficas, y al primer director que mencionó fue al polaco Pawel Pawlikowski, cuya película “La guerra fría” estuvo en nuestra cartelera hace unos años”. De él dice haber tomado la optimización de planos, esto es, la reducción de ángulos, para que cada escena no tenga un exceso de planos.

Otros cineastas que mencionó son los hermanos Coen, de quienes tomó su narrativa visual. “La propuesta de ‘Diavlo’ no se centra en los diálogos, sino en la comunicación visual. Entonces, siempre hay conexiones entre las miradas y el espectador. En ese sentido, es una propuesta para que el espectador participe constantemente”.



Los personajes infantiles son clave a lo largo de la película.

La infancia como un elemento del terror

No quisimos terminar la entrevista sin preguntarle por qué las imágenes de niños pueden provocar miedo, teniendo en cuenta que en "Diavlo" hay dos personajes infantiles: Cherry en sus flashbacks y otro niño, del cual no diremos más, para no “spoilerar”. Estos salen tal como son, sin mayores efectos o maquillaje.

“Cuando en una película de terror ves a un niño, tu mente de pronto construye algo algo detrás. Al presentarse con la inocencia propia de un niño, el espectador empieza a crear un monstruo, y generalmente lo que no se logra ver es lo que da más miedo. Este contraste u oposición generado por la inocencia juega con nuestra mente, generando este efecto” nos explicó David Bohórquez.



"Diavlo" ya está en nuestra cartelera, por lo que es la oportunidad perfecta para pegarse un buen susto y conocer hasta dónde pueden llegar nuestros miedos.









NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 3x22 Final de temporada: nuestro ránking del año, por qué vemos series y películas y el adiós

Se terminó el año y se terminó también la tercera temporada del podcast. Empezamos haciendo un ejercicio de nostalgia seriéfila y cinéfila; luego comentamos cuáles son nuestras producciones favoritas del año; y al final, el momento "que la fuerza te acompañe". Ha sido un gran viaje.