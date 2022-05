"Doctor Strange 2", la nueva película de Marvel Studios, es el mejor estreno en Norte América en lo que va del año

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, la última película de Marvel Studios, se estrenó el viernes 6 de mayo en los Estados Unidos y Canadá. Entre ese día y el sábado 7, la película sumó 185 millones de dólares, con lo cual supera los pronósticos, que le daban un tope máximo de 180 millones.

Con ello, “Doctor Strange 2” se posiciona como el mejor debut en lo que va del año, por detrás de “The Batman”, que sumó 135 millones de dólares.

Dentro de las películas de Marvel estrenadas en pandemia, “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” es la segunda película más vista en su estreno, solo por detrás de “Spider-Man: No way home”, que alcanzó los 260 millones de dólares.

“Black Widow” hizo 80 millones en su estreno; mientras que “Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos” y “Eternals” llegaron a 75 y 71 millones, respectivamente.

En lo que se refiere a la taquilla internacional, “Doctor Strange 2” ha hecho 265 millones, de un total de 49 países. Con esto, la cifra global recaudada es de 450 millones de dólares, la cual se va acercando al total recaudado por su predecesora: 677 millones de dólares.

“Doctor Strange 2” no se verá en China, Rusia, Arabia Saudita, entre otros países

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness” no se ha estrenado en algunos países debido a múltiples razones. Como es sabido, Disney y otros estudios de cine han decidido no pasar sus películas en Rusia, debido al conflicto bélico entre ese país e Ucrania. La medida es en protesta por la reacción rusa.

En China la película no se estrenará debido a diferencias del Gobierno con algunos detalles de la película. Mientras que en Arabia Saudita y otros países del Medio Oriente ha sido prohibida por su explícito contenido LGTBI. Esto, incluso, ha generado ataques en contra de una de los nuevos rostros de la película: Xochitl Gomez.

Los ataques homofóbicos contra ella se dan a raíz del origen de personaje: tiene dos madres que son lesbianas, y ella misma lo es. En una escena de la película, América Chávez lo señala. Incluso, la película ha sido vetada en países como Arabia Saudita, debido a que Disney se ha rehusado a quitar dicho fragmento.

“Estoy tan feliz de que Marvel se haya apegado a eso y haya mantenido la escena allí. Y es bastante loco que yo sea la que interprete a América… Aunque, sí, mi nombre puede estar dentro de un círculo dentro del odio y esas cosas, pero está bien”, manifestó la actriz a Asia One (declaración que fue recogida por The Independent).

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x02 Películas y series de Semana Santa + recomendaciones para el fin de semana largo

Atención que en este episodio cubrimos dos frentes: tienes 30 minutos de una entretenida (y reveladora) conversación sobre películas religiosas en el contexto de la Semana Santa, y 30 minutos más con nuestras mejores recomendaciones de películas y series para ver el fin de semana largo. No hay pierde.