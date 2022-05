"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" tuvo un excelente debuto en la taquilla internacional.

En algunos países, como el Perú, se acaba de estrenar "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", la nueva película de Marvel Studios. Por ello, ya se pueden tener algunas cifras de la taquilla internacional.

Según núermos de Disney, compartidas por Variety, que abarcan 20 países, la película ha llegado a los 27.2 millones de dólares. Una cifra bastante alta, ya que ha recaudado solo 4% menos que “Spider-Man: No way home” y 210% más que “The Batman”.

De estos 20 mercados, las cifras más fuertes provienen de Corea del Sur, con 5.9 millones de dólares; Japón, con 3.8; y Francia, 3 millones.

Una mención aparte merece América Latina, que no está incluida en la lista anterior. En total, se ha llegado a 10.3 millones de dólares. México y Brasil son los países que más gente han llevado, con 3.5 y 2.7 millones respectivamente.

Se espere que, para el domingo, la taquilla internacional esté entre los 125 y 140 millones de dólares.

Este conteo no incluye Estados Unidos y Canadá, donde recién ser verá "Doctor Strange 2" a partir del viernes 6. Sin embargo, se pronostica que acabé el fin de semana con un estimado de entre 160 y 180 millones.

Sin incluir gastos de marketing, ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’ costó 200 millones de dólares en producirse.

"Doctor Strange 2": ¿Quién es Xochitl Gómez, la latina de 16 años que conquista Marvel?

Xochitl Gómez tiene 16 años y apenas cuenta con un par de créditos en el mundo del cine, pero Marvel apostó por ella para dar vida a la heroína América Chávez en la esperada "Doctor Strange in the Multiverse of Madness".

"Nunca pensé que actuaría en superproducciones, pero mi madre me decía 'tienes que tomar clases de artes marciales, hay papeles para ello'. Lo he practicado desde pequeña y, al final, cuando me dieron el papel podía verme como una superheroína", contó la joven actriz de origen mexicano en una entrevista con EFE.

'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' debuta en cines peruanos este 5 de mayo como la próxima entrega del universo Marvel tras el fenómeno de 'Spider-Man: No Way Home', una de las cintas más taquilleras de los últimos años, pero Gómez no quiere pensar en ello.

"Es una película inmensa, es emocionante", insistió, consciente de que de la noche a la mañana pasará de ser una desconocida para el gran público a ser imagen de la marca más rentable del cine.

¿Cómo consiguió el papel para 'Doctor Strange 2'?

Aunque su historia parece confirmar eso de que los sueños de Hollywood se cumplen, Gómez (Los Ángeles, 2006) contó que el proceso de selección no fue fácil.

Llegó al primer 'casting' tras protagonizar 'The Baby-Sitters Club' y pasaron seis meses en los que no supo nada más hasta que consiguió una segunda prueba. Medio año en el que siguió entrenando para "impresionar" a los responsables.

Un día recibió una llamada de su agente con el mensaje "bienvenida al universo Marvel". "Necesité un par de semanas para procesar todo", recordó.

