“Doctor Strange 2” superó los 800 millones dólares en la taquilla global, a pesar de no haberse estrenado en China y Rusia

“Doctor Strange in the multiverse of madness”, la última película de Marvel Studios, superó los 800 millones de dólares en la taquilla local, en su tercera semana en cartelera. Según informó Variety, la película alcanzó los 803.2 millones de dólares en venta de entradas, al final del domingo 22 de mayo.

De esta manera, se posiciona como el segundo filme más taquillero a nivel mundial desde el inicio de la pandemia. El primer lugar lo tiene “Spider-Man: No way home”, que llegó a 1.89 billones de dólares, también de Marvel. Le siguen la última entrega de James Bond, “No time to die”, con 774.2, “The Batman”, con 768.5, y “Rápidos y furiosos 9”, con 700 millones de dólares.

En los Estados Unidos y Canadá, “Doctor Strange 2” ha alcanzado un total de 342.1 millones de dólares. Mientras que, alrededor del mundo, llegó a los 461.1 millones. Y, a diferencia de las antes mencionadas, no ha sido estrenada en China, donde aún no se le asigna una fecha, ni en Rusia, a raíz de la invasión de Ucrania.

Fuera de los Estados Unidos y Canadá, los países donde más taquilla ha obtenido la última cinta de Marvel son Corea del Sur, con 45.9 millones de dólares; Reino Unido, con 43.8 millones; México, con 35.7 millones y Brasil, con 29.2 millones.

Marvel Studios trabaja en una nueva serie sobre Daredevil para Disney Plus

Marvel Studios se encuentra trabajando en una nueva serie sobre Daredevil que llegará a Disney Plus. Según Variety, dicho proyecto estará escrito por los guionistas Matt Corman y Chris Ord; trascendió, además, que Charlie Cox regresará como estrella protagonista.

Sin embargo, hasta la fecha, ni Marvel Studios ni Disney+ no han emitido un comunicado al respecto, pero se espera en que los próximos días lo revelen de manera oficial.

Antes de que este nuevo proyecto salga a la luz, ya existen rumores sobre los posibles cameos que Murdock tendrá en She-Hulk y Echo, cuyas producciones, ya han revelado sus primeros adelantos.

Además, sobre el reparto, también es posible el regreso de Deborah Ann Wall como Karen, Elden Henson como Fogg e incluso Jon Bernthal como The Punisher o Vincent D’Onofrio como Kingpin.

En noviembre de 2020, Daredevil volvió a casa en medio de una incertidumbre tras un tiempo después de su éxito por las pantallas de Netflix. Como se recuerda, la plataforma de streaming trabajó en diversas series centradas en el universo Marvel, luego de empezar con “Daredevil”, protagonizada por Charlie Cox, que se mantuvo por tres temporadas entre el 2015 y 2018.

NUESTROS PODCASTS

Entendí esa referencia

EER 4x03 Las infidelidades más comentadas e impactantes de la televisión y el cine

¡Juramos que no nos estamos colgando de la coyuntura! La infidelidad ha estado presente en series y películas, así que nos metemos una conversa sobre las más recordadas, qué significaron para sus personajes en la ficción y cómo reaccionó la audiencia cuando las vio... y además, por supuesto, hablamos de las pichangas.