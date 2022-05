El elenco de “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” es encabezado por Benedict Cumberbatch y Elizabeth Olsen.

“Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, la nueva película de Marvel Studios, se estrena oficialmente este jueves 5 de marzo. Desde que se lanzó el primer avance, en setiembre de 2022, se han ido revelando qué personajes veremos a lo largo de sus poco más de dos horas de duración.

Acá te contamos de quiénes se trata, para que llegues con la memoria fresca al cine.

Stephen Strange/Doctor Strange (Benedict Cumberbatch)

La vida del exitoso cirujano Stephen Strange dio un vuelco cuando sufrió un accidente automovilístico que le impidió utilizar sus manos con la misma destreza. La búsqueda de una cura lo llevó al templo místico de Kamar-Taj, en los Himalayas. Allá conoció a The Ancient One, quien lo inició en las artes místicas.

En la primera película, Doctor Strange ayuda a los maestros de las artes místicas a enfrentarse a Kaecilius y su secta de fanáticos, quienes quieren fusionar la Tierra con la dimensión oscura de Dormammu. En la batalla The Ancient One pierde la vida y Strange se convierte en el protector del Santuario de Nueva York.

Asimismo, en “Spider-Man: No way home”, Strange ayuda a Peter Parker, a que las personas olviden su identidad, que ha sido revelada. El hechizo que usa abre las puertas del Multiverso por primera vez.

Wanda Maximoff/Bruja Escarlata (Elizabeth Olsen)

Este personaje apareció por primera vez en el Universo Cinematográfico Marvel en la escena poscréditos de "Captain America: El soldado de inverno", y ya se le vio en acción en “Avengers: Age of Ultron”, junto con su hermano Pietro. Ambos se unieron al androide Ultron para vengarse de Tony Stark, debido a que armas elaboradas por su empresa bombardearon su país.

Posteriormente, los hermanos pasaron a formar parte de los Vengadores en "Civil War" y en la lucha contra Thanos, en la que muere la pareja de Wanda: el androide Vision. Tras ello, se refugia en un mundo creado por ella misma, con sus poderes de alterar la realidad. Allí vive “feliz” junto con Visión y sus dos pequeños hijos, Tommy y Billy, hasta que se ve obligada a deshacerlo todo.

Wong (Benedict Wong)

Wong es uno de los Maestros de las Artes Míticas. Se vio obligado a reemplazar al bibliotecario de Kamar-Taj, después de que Kaecilius lo matara en la primera película. Desde esa nueva posición, ayudó a Stephen Strange en su aprendizaje.

Después de la batalla contra Thanos, cuando el chasquido del villano desapareció a la mitad de la población universal, entre ellos a Strange, Wong pasó a ser el hechicero supremo y protector del santuario de Nueva York.

Además, en “Spider-Man: No way home” le advirtió a Strange que estaba jugando con fuego al realizar el hechizo que abriría los portales del Multiverso.

Karl Mordo (Chiwetel Ejiofor)

Él fui quien contactó a Stephen Strange y lo llevó a Kamar-Taj, a pesar de la oposición de The Ancient One. Además, fue quien más entusiasmo mostró en el entrenamiento de Strange. Juntos pelearon contra Kaecilius y sus fanáticos.

Sin embargo, tras la victoria final contra Dormammu, Mordo llegó a la conclusión de que los hechiceros como Strange o The Ancient One, que rompen las reglas, son peligrosos para el mundo, por lo que se convirtió en un cazador de hechiceros.

América Chávez (Xochitl Gomez)

Este personaje hará su debut en “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, como una aliada más del protagonista. América Chávez apareció por primera vez en el cómic Vengeance #1 en el año 2011 siendo parte del equipo Teen Brigade, fue creado por los autores Joe Casey y Nick Dragott. Sin embargo, su historia personal ha ido cambiando.

Actualmente, es uno de los personajes más poderosos dentro del Universo Marvel. Al igual que muchos héroes, tiene supervelocidad, superfuerza y la capacidad de volar, sin embargo, tiene un atributo que la hace invaluable: crear agujeros multiversales, una habilidad que la hace ideal para la película.

William Maximoff, “Billy” (Julian Hilliard)

En los cómics, Billy, también conocido como Wiccan, tiene habilidades mágicas muy similares a las de su madre. Al igual que ella, puede manipular la realidad a través de conjuros, crear campos de fuerza, teletransportarse y hasta volar.

En "WandaVision", es innterpretado por Julian Hilliard. Allí, lo vimos moviendo objetos telepáticamente, lo que se conoce como telequinesis. Estos poderes los usa cuando ayuda a su madre a enfrentarse a los agentes de S.W.O.R.D.

Thomas Maximoff, “Tommy” (Jett Klyne)

Al igual que su tío el mutante Quicksilver, Tommy es súper veloz, de allí que en el cómic se le conzoca como Speed. Esta velocidad va acopañada de una gran resistencia física, que le permite impactar cosas, así como recibir impactos, como balazos o golpes. Además, puede hacer que las moléculas de determinados artefactos se aceleren hasta explotar.

En la serie fue interpretado por Jett Klyne. Fue en el episodio de Halloween (el sexto) en el que él y su hermano revelan sus poderes, con los que más adelante ayudan a su madre a enfrentar a los enemigos que quieren poner fin a creación, por la que será juzgada, pero también convocada por Doctor Strange.

Charles Xavier/Profesor X (Patrick Stewart)

El actor Patrick Stewart interpretó por primera vez a Charles Xavier en la primera película de X-Men, del 2000, que tuvo dos secuelas. Luego, volvería a aparecer en “Días del futuro pasado”, del 2014, junto con James McAvoy, en uno de los primeros experimentos por juntar a personajes de líneas de tiempo o dimensiones distintas.

Ahora, anunció su retorno como parte de los Iluminati, un grupo conformado por las mentes más brillantes del Marvel, encargados de tomar las decisiones más difíciles por el bienestar del universo. Aún no se sabe qué miembros de los Iluminati lo acompañarán.

