“Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, la nueva película de Marvel Studios, se estrena oficialmente este jueves 5 de marzo. Como ya es sabido, Stephen Strange (Benedict Cumberbatch) deberá enfrentarse a diferentes versiones de él mismo, provenientes de diversas partes del Multiverso. Lo mismo pasará con Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), quien será su mano derecha.

En un nuevo avance de la película, se muestran las diferentes Wanda que se verán a lo largo de la película. “Parte de la locura del Multiverso es que podemos ver diferentes realidades. Y vemos diferentes versiones, primeramente, de Doctor Strange, pero también otras versiones de Wanda Maximoff”, explica Kevin Feige, productor de la cinta.

En el avance también se explica cómo empalma esta película con la serie “WandaVision”. “Creo que ‘WandaVision’ fue una travesía, por primera vez Wanda toma las riendas de su propia vida. Y fue divertida la transición de esta experiencia en la película”, explica Elizabeth Olsen, quien interpreta a Wanda Maximoff.

Sam Raimi, el director de la película también refuerza esta idea, al señalar que “Doctor Strange in the Multiverse of Madness” busca satisfacer a los fans de la serie y llevarlos a un siguiente nivel.

En tanto, Benedict Cumberbatch tuvo palabras de elogio hacia Elizabeth Olsen: “Es mágico. Se apropia del personaje tan bien. Es una actuación muy poderosa, con un personaje muy poderoso”.

"Doctor Strange 2": Primeras críticas aclaman la tan esperada película de Marvel

La tan esperada película “Doctor Strange 2” celebró su premiere en Los Ángeles con la presencia de sus grandes protagonistas como Benedict Cumberbatch, además, también estuvo el director San Raimi.

Tras la proyección de la cinta de Marvel en Estados Unidos, la crítica ha manifestado sus primeras opiniones y son muy positivas. Sus comentarios revelan que la cinta es todo un espectáculo tanto en lo visual como en lo argumental.

Siddhant Adlakha (The New York Times)

“Doctor Strange 2 es deliciosamente estúpida. Una agradable sorpresa: las mejores y más divertidas partes de la película son todas, definitivamente, de Sam Raimi”.

Courtney Howard (Variety)

“Doctor Strange 2 está llena de grandes y entretenidas secuencias, con un gran peso de los personajes y extraordinarios efectos visuales, caleidoscópicos y psicodélicos. Xochitl Gómez se roba muchas escenas. Elizabeth Olsen se apropia de ellas. Benedict Cumberbatch está soberbio. Funciona como una buena punta de entrada para principiantes del terror. Tiene la firma de Sam Raimi”.

Jena Anderson (Comic Book)

“Doctor Strange 2 es alucinante. Es imaginativa, verdaderamente extraña y absolutamente divertida de ver. No me di cuenta de cuánto necesitaba el UCM algo como esto”.

Liam Crowley (The Direct)

“Doctor Strange 2 lanza muchas cosas contra la pared. Algunas cosas aciertan, como la narrativa sorprendentemente sencilla; otras fracasan, principalmente el CGI. Elizabeth Olsen está aplastante, pero mi estrella de rock favorita es Xochitl Gómez. Benedict Cumberbatch se siente verdaderamente como el ancla del UCM en todo momento. No es una película perfecta, pero es una experiencia que merece la pena”.

Perri Nemiroff (Collider)

“¡Marvel ha hecho una película de terror! Es extraña, aterradora y se gana con creces el título que tiene. Si te preocupaba que esta película no se sintiera lo suficientemente Sam Raimi, ¡tranquilo! No puedo imaginar una película del UCM más Sam Raimi. Mi corazón amante del género está a punto de estallar en estos momentos”.

Erik Davis (Fandango)

“Con mucha diferencia, la película más espeluznante, retorcida, alocada, inquietante y aterradora de Marvel Studios. Doctor Strange 2 tiene todas las vibraciones del terror de Sam Raimi y eso me encantó. [...] Lo que más disfruté fue la ambición de la película. Qué bien equilibrada está, cómo se mueve entre la ligereza del humor y la maldad de todo”.



Germain Lussier (Gizmodo)

“Doctor Strange 2 es la película más extraña y asquerosa de Marvel Studios hasta la fecha. Se siente tremenda inconexa, en parte a propósito, aunque no siempre funciona. Pero el horror, y especialmente Wanda, funcionan increíblemente bien. Además wow. Hay grandes sorpresas”.

Sean P. Means (The Salt Lake Tribune)

"Me gusta que Marvel Studios esté contratando directores para hacer sus películas. Donde no funcionó muy allá con Chloé Zhao en Los Eternos, funciona maravillosamente bien con Sam Raimi aquí. Es una gran mezcla entre Marvel Studios y el cine de terror".

Eric Italiano (BroBible)

"Doctor Strange 2 se siente tanto una película de Sam Raimi como un día en la vida de Doctor Extraño. Es la fórmula del UCM llevada a su máxima expresión. A pesar de las implicaciones y revelaciones de la franquicia multiversal, la película es muy autónoma y se centra en su propia historia y su propio estilo. Doctor Strange 2 hace un trabajo increíble al comprender qué hace que Doctor Extraño sea tan genial, y capitaliza esas virtudes y defectos en términos de imágenes, tramas y temáticas. Los elementos clásicos del UCM están mezclados con arcos de secuela de superhéroes y tropos del cine de terror".

