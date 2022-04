'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' llega a las salas de cine el próximo mes en Perú. | Fuente: Twitter

La película de Marvel "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", la cinta más esperada del UCM, llegará pronto a las salas de cine nacional. Como sabemos, esta secuela de "Doctor Strange" está ambientada cronologicamente luego de lo que vimos en "Avengers: Endgame", "Spider-Man: No Way Home" y la serie "WandaVision".

El tráiler que fue lanzado en febrero de este año tiene impactantes diálogos y escenas, pero un momento ha causado revuelo en las redes sociales: vemos a Stephen Strange estar enmarrocado y ser llevado por robots a una especie de panel y escuchamos una voz que parece reforzar los rumores de las últimas semanas: se escucha una voz que podemos indetificar como Charles Xavier, el profesor X interpretado por Patrick Stewart. Aunque no vemos el rostro del legendario actor, escuchamos una voz muy parecida a la suya. ¿Estamos frente a la develación de Los Illuminati de Marvel?

Fecha de estreno de "Doctor Strange 2" en Perú

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness" llega a las salas de cine el 5 de mayo de 2022. La cinta apunta a convertirse en otro fenómeno mundial, teniendo en cuenta el reciente estreno de Spider-Man: No Way Home, donde apenas se mostró un adelanto de la locura que podría desatarse.

La secuela de Doctor Strange fue dirigida por Sam Raimi y contó con el regreso de Rachel McAdams como Christine Palmer. Su rodaje se realizó en plena pandemia, por lo que los protocolos habrían complicado aún más a la producción.

El Espíritu de la Venganza en "Doctor Strange 2"

Desde el año pasado se ha rumoreado la llegada de Ghost Rider en 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness'. Sin llegar tan lejos, en el mes de diciembre del año pasado, el portal de noticias Moth Culture, especialistas en filtraciones, aseguraron que el Heraldo del Infierno estaría de regreso para la secuela de 'Doctor Strange', a cargo del actor que le dió vida en las cintas de Sony Pictures, es decir, Nicolas Cage, el cual retomaría su papel como Johnny Blaze, después de una década.

Además, el portal mencionaba que, el ser del infierno no ayudaría a Strange en un principio pero que, eventualmente unirían fuerzas para la amenza multiversal, además de mencionar a personajes como Nightmare y Mephisto, siendo este último parte del argumento de su recordada historia, aunque fue la decepción en su cinta.

Por su puesto, las posibilidades para ver nuevos o renovados personajes en la segunda entrega de Doctor Strange, son casi infinitas. Este es el caso del Motorista Fantasma, quién anteriormente en los cómics ha sido un aliado del Hechicero Supremo, en contra las fuerzas malignas. Tal es el caso del evento 'Damnation' del año 2018, en donde Strange resucita a Las Vegas, tras los eventos de Secret Empire donde el Capitan América destruye completamente la 'Ciudad de la perdición'.

Las consencuencias, al igual que en 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness' fueron inmediatas, ya que tras traer de vuelta a Las Vegas, el rey del infierno, Mephisto, busca cobrar represalias por tal acción de Strange, el Hechicero Supremo tuvo que reunir un grupo para combatir a la fuerza demoníaca, entre ellos Ghost Rider, el cual formó parte de los “Midnight Sons”.

